Vanja Drkušić elige al Espanyol tras dejar plantado al PAOK y se convierte en el quinto fichaje del verano

El Espanyol ha hecho oficial este viernes el fichaje de Vanja Drkušić, central internacional esloveno que llega cedido por el Zenit de San Petersburgo hasta el 30 de junio de 2027. La operación incluye una opción de compra.

El defensa se convierte en el quinto refuerzo del verano para el conjunto blanquiazul, después de Álex Calatrava, Quilindschy Hartman, Gabriel Moscardo y Unai Núñez, incorporado apenas ocho días antes y con quien compartirá posición en el eje de la defensa.

El internacional esloveno tenía apalabrada su incorporación al PAOK de Salónica y estaba previsto que viajara este mismo viernes a Grecia para pasar la revisión médica. Sin embargo, a última hora del jueves cambió de planes y priorizó la propuesta del Espanyol, según informaron varios medios griegos.

La decisión coincidió con la eliminación del PAOK en la previa de la Europa League ante el Anderlecht, aunque el club perico ya había entrado en escena para convencer al central de poner rumbo a Barcelona.

Vanja Drkušić, quinto refuerzo del Espanyol / RCDE

Experiencia internacional

Nacido en Novo Mesto (Eslovenia) el 30 de octubre de 1999, Drkušić se formó en las categorías inferiores del NK Krško y del SC Heerenveen. Después pasó por el Rende, NK Bravo, Sochi, Zenit de San Petersburgo y Estrella Roja.

En su palmarés figuran una Liga y una Supercopa rusas, además de una Liga y una Copa serbias, a lo que suma su experiencia con la selección absoluta de Eslovenia.

"Tenemos que darlo todo en cada partido"

El central se mostró satisfecho tras aterrizar en Barcelona después de un viaje especialmente largo. Drkušić explicó que había pasado toda la noche sin dormir para desplazarse desde Rusia y que, nada más llegar, tuvo que someterse a la revisión médica. "Estoy muy feliz y orgulloso de poder estar en un club con tanta tradición. Tengo ganas de conocer a mis nuevos compañeros y empezar a entrenar", aseguró.

También dedicó sus primeras palabras a la afición blanquiazul, a la que situó como una pieza importante para la nueva temporada. "Todos sabemos que el Espanyol tiene una de las mejores aficiones y creo que esta temporada será nuestro jugador número 12. Nuestra tarea es darlo todo en cada entrenamiento y en cada partido para intentar conseguir los mejores resultados y después ya veremos", afirmó.

Drkušić se define principalmente como defensa central, aunque durante su carrera ha actuado en otras posiciones. Sobre su forma de jugar, señaló que le gusta "ser agresivo y ganar duelos", sin renunciar a participar en la salida de balón. "Intento hacer buenos pases, aunque lo que más me interesa es que gane el equipo", añadió.

El esloveno también bromeó sobre la dificultad para pronunciar su apellido, incluso para algunos de sus compatriotas. "Entenderé que mis compañeros se puedan equivocar, pero yo intentaré darlo todo en el campo para que recuerden cómo se pronuncia", aseguró.

Drkušić afronta ahora su primera experiencia en el fútbol español, pocos días después de que el Espanyol reforzara también el eje de la defensa con Unai Núñez y tras una operación que, hasta pocas horas antes de hacerse oficial, parecía encaminada a llevarle a Grecia.