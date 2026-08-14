Ciclismo
Muere atropellado el ciclista británico Finlay Tarling (19 años), del equipo de Iniesta
Colisionó en la Vuelta a Portugal contra un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario, según informa el canal luso RTP
Efe
El británico Finlay Tarling, ciclista de 19 años del NSN Development Team (el equipo de promesas del conglomerado ciclista de Andrés Iniesta), falleció este viernes en un accidente mientras participaba en la octava etapa de la Volta a Portugal, informó la organización de la prueba.
En una nota publicada en sus redes, los responsables indicaron que el fallecimiento de Tarling se produjo tras "un grave accidente", mientras que la cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, señaló que se debió a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.
Debido al suceso, la etapa se suspendió cuando faltaban unos 20 kilómetros para el final y, según la organización, "en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio".
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