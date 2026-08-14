Rodri se reincorpora al City y Maresca habla sobre su salida al Barça: "Puede pasar cualquier cosa"

Rodri aterrizó ayer en Inglaterra y hoy ya se encontraba en las instalaciones del Manchester City. Así lo confirmó su entrenador, Enzo Maresca, en la rueda de prensa previa a la final de la Community Shield que los 'citizens' disputan este domingo a las 16.00 h ante el Arsenal.

Como era de esperar, el técnico italiano fue preguntado por la posible salida de Rodri al Barça: "Para empezar, el mercado de fichajes está abierto; podemos comprar jugadores, podemos vender jugadores, cualquier cosa puede pasar. Acabo de ver a Rodri en el edificio, le di un fuerte abrazo, se le ve bien, así que veremos qué pasa... se está hablando. Es lo que puedo decir", comentó Maresca, dejando claro que la puerta de salida está abierta.

A la espera de la oferta definitiva

El entrenador del Manchester City también confirmó que Rodri aún no se encuentra en plena forma. Por ahora, el mediocampista español está centrado en rehabilitarse y "cuando esté listo para empezar a entrenar, lo hará con nosotros”, detalló Maresca.

Por ahora, el club inglés rechazó las dos ofertas que los azulgranas pusieron sobre la mesa. Según los medios británicos, los 64 millones de euros que ofreció el Barça no le parecieron suficientes al City, que tasa a Rodri en 70 millones de libras, unos 82 millones de euros. El campeón del mundo quiere ir a Barcelona y solo le queda un año de contrato en Manchester, pero los 'skyblues' ya dejaron claro que no regalarán a su estrella si no se cumplen sus exigencias.

El recambio de Rodri no saldría barato

Maresca pidió a su club que, si Rodri se va, necesita a un recambio de primer nivel. El City se puso manos a la obra pero, tanto el fichaje de Bouaddi como el de Enzo Fernández, son operaciones que pueden salir muy caras al conjunto inglés. Esta podría ser una de las razones por las que están siendo tan rígidos con el precio de venta de Rodri.

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"Sin duda, hay cosas que debemos hacer [en el mercado de fichajes]. Ahora bien, no sé cuántas; puede ser una, pueden ser dos, también depende de si hay jugadores que se van a marchar. En este momento, una vez más, tengo que darles la misma respuesta desde el primer día y siempre será la misma: Enzo es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros jugadores. Del mismo modo, no creo que sea correcto que otros clubes hablen de nuestros jugadores. Por eso no voy a decir nada sobre jugadores que no están con nosotros.", comentó el italiano sobre un posible recambio de Rodri.