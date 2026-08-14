Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaÁbalosIncendio HuescaVolcanesLa SéptimaBarcelonaViviendaFiestas GràciaItaliaJuls JaneiroTerremoto Colombia
instagramlinkedin

Fútbol

Pedro Porro vuelve al Tottenham como campeón del mundo: un pasillo de honor para el extremeño

El club inglés recibió de manera multitudinaria al futbolista de Don Benito, protagonista de un verano que también le dejó un baño de masas en su tierra, el posible interés del Barça y su compromiso matrimonial

Pedro Porro, recibido en las instalaciones del Tottenham por sus compañeros.

Pedro Porro, recibido en las instalaciones del Tottenham por sus compañeros. / Efe

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Ortiz

Cáceres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Pedro Porro volvió al trabajo y lo hizo de una forma muy distinta a como se había marchado. El extremeño regresó este jueves a las instalaciones del Tottenham convertido en campeón del mundo y sus compañeros, técnicos y trabajadores del club le prepararon un largo pasillo de honor para celebrar el título conquistado con España. Era su primera aparición en Hotspur Way desde que levantó la Copa del Mundo.

Sonriente, Porro fue recorriendo la fila entre aplausos, saludos y abrazos hasta reencontrarse también con el entrenador del equipo londinense, Roberto De Zerbi. El reconocimiento alcanzó a buena parte de la estructura del Tottenham, después de un Mundial en el que el lateral tuvo un papel destacado y marcó sus dos primeros goles con la selección absoluta, ante Austria y Francia.

Al término del recibimiento tomó brevemente la palabra en inglés para agradecer el gesto. "Es muy especial cuando ves a todo el mundo aquí después de ganar la Copa del Mundo", señaló antes de destacar la conexión existente dentro del club y expresar su deseo de afrontar una gran temporada con el Tottenham.

Don Benito se ha volcado esta noche con Pedro Porro.

Pedro Porro, durante su recepción en Don Benito tras volver del Mundial. / CARLOS GIL

El homenaje londinense prolonga varias semanas difíciles de olvidar para el futbolista de Don Benito. El regreso a casa después del Mundial ya había dejado una de las imágenes del verano en Extremadura. Miles de personas acudieron el pasado 23 de julio a la Ciudad Deportiva que lleva su nombre para recibir al campeón y acompañarlo en un acto en el que estuvo junto a su abuelo Antonio, una figura especialmente importante en su vida.

Aquel día acudió con la medalla mundialista al cuello, firmó en el Libro de Honor de Don Benito y recibió una bandera de la ciudad. El Ayuntamiento había aprobado además su nombramiento como Hijo Predilecto. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Porro se quitó la medalla y se la colocó a su abuelo, con quien vivió durante parte de su infancia.

El Barça pregunta por su situación

El Mundial también ha vuelto a colocar su nombre en el escaparate del mercado. En los últimos días, Jijantes aseguró que el Barcelona había sondeado el entorno de Pedro Porro para conocer su situación ante una eventual salida de Jules Koundé. Según la información difundida por Gerard Romero, se trataría por ahora de un movimiento preventivo y condicionado al futuro del defensa francés, no de una negociación abierta entre Barcelona y Tottenham.

El escenario tampoco resulta sencillo para el club azulgrana. Porro renovó su contrato con el Tottenham en junio, antes de acudir al Mundial, una ampliación con la que el conjunto inglés dejó clara su intención de seguir contando con él.

El interés llega después de un campeonato que reforzó su presencia en la selección. El lateral marcó ante Austria y volvió a hacerlo en la semifinal contra Francia, antes de participar en el camino que terminó con España levantando su segundo Mundial.

Pedro Porro pide matrimonio a María Hurtado

Pedro Porro pide matrimonio a María Hurtado / Instagram

Un verano también especial fuera del fútbol

Y entre homenajes, rumores y vacaciones hubo sitio para una noticia mucho más personal. Pedro Porro pidió matrimonio a su pareja, María Hurtado, durante unos días de descanso en las Islas Turcas y Caicos. La pedida tuvo lugar junto al mar y ambos compartieron posteriormente el compromiso en sus redes sociales. La pareja tiene un hijo en común, Pedro, nacido en septiembre de 2025.

Ahora toca volver al fútbol. El extremeño ya inició su preparación con el Tottenham y el reconocimiento a su Mundial no terminará con el pasillo de Hotspur Way. El club tiene previsto homenajearlo nuevamente este sábado, antes del amistoso de pretemporada contra el Hoffenheim, con una presentación a cargo del exinternacional español y antiguo delantero del Tottenham Fernando Llorente.

Noticias relacionadas

De Don Benito a Londres, pasando por un Mundial, una posible llamada del Barça y una pedida de matrimonio, Porro regresa a la rutina después de un verano que difícilmente podrá parecerle rutinario.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente:

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Enfado monumental de Florentino y cabreo mayúsculo de Mourinho con la pérdida de Rodri
  2. El Barça libera a Ferran Torres mientras apuntala su traspaso al PSG
  3. Leo Messi se despide de su padre, fallecido a los 68 años: 'No sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más
  4. Lamentable actitud de Arbeloa en un amistoso ante el Málaga: se va expulsado y su Fulham se va del campo
  5. Carlos Garach, el militar que ha roto el histórico récord de natación de Marco Rivera en el 800 libre
  6. El PSG de Luis Enrique mantiene su ciclo triunfal en Europa ganando la Supercopa
  7. Julián Álvarez verá hoy a Simeone para pedirle que le abra una puerta que el técnico mantendrá cerrada
  8. El Barça jugará contra el Montpellier en pleno eclipse: gafas para los espectadores y medidas de seguridad para las jugadoras

Pedro Porro vuelve al Tottenham como campeón del mundo: un pasillo de honor para el extremeño

Pedro Porro vuelve al Tottenham como campeón del mundo: un pasillo de honor para el extremeño

España roza el pleno en el Europeo de natación: casi todos los españoles pasan a semifinales

España roza el pleno en el Europeo de natación: casi todos los españoles pasan a semifinales

Rodri se reincorpora al City y Maresca habla sobre su salida al Barça: "Puede pasar cualquier cosa"

Rodri se reincorpora al City y Maresca habla sobre su salida al Barça: "Puede pasar cualquier cosa"

Frenkie de Jong denuncia una campaña en su contra, señala a periodistas y niega que tenga mala relación con Flick: "No lo voy a dejar pasar más"

Frenkie de Jong denuncia una campaña en su contra, señala a periodistas y niega que tenga mala relación con Flick: "No lo voy a dejar pasar más"

¿Esa mano es penalti o no? El CTA publica un manual para no perderse con las decisiones arbitrales

¿Esa mano es penalti o no? El CTA publica un manual para no perderse con las decisiones arbitrales

Inés Rey: "Que GRAVITEO elija A Coruña significa reconocer su potencial"

Muere a los 87 años Carlos 'Mosquito' Massoni, campeón mundial de baloncesto con Brasil

Shelton revalida su título en Canadá

Shelton revalida su título en Canadá