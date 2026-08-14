Pedro Porro vuelve al Tottenham como campeón del mundo: un pasillo de honor para el extremeño

Pedro Porro volvió al trabajo y lo hizo de una forma muy distinta a como se había marchado. El extremeño regresó este jueves a las instalaciones del Tottenham convertido en campeón del mundo y sus compañeros, técnicos y trabajadores del club le prepararon un largo pasillo de honor para celebrar el título conquistado con España. Era su primera aparición en Hotspur Way desde que levantó la Copa del Mundo.

Sonriente, Porro fue recorriendo la fila entre aplausos, saludos y abrazos hasta reencontrarse también con el entrenador del equipo londinense, Roberto De Zerbi. El reconocimiento alcanzó a buena parte de la estructura del Tottenham, después de un Mundial en el que el lateral tuvo un papel destacado y marcó sus dos primeros goles con la selección absoluta, ante Austria y Francia.

Al término del recibimiento tomó brevemente la palabra en inglés para agradecer el gesto. "Es muy especial cuando ves a todo el mundo aquí después de ganar la Copa del Mundo", señaló antes de destacar la conexión existente dentro del club y expresar su deseo de afrontar una gran temporada con el Tottenham.

Pedro Porro, durante su recepción en Don Benito tras volver del Mundial. / CARLOS GIL

El homenaje londinense prolonga varias semanas difíciles de olvidar para el futbolista de Don Benito. El regreso a casa después del Mundial ya había dejado una de las imágenes del verano en Extremadura. Miles de personas acudieron el pasado 23 de julio a la Ciudad Deportiva que lleva su nombre para recibir al campeón y acompañarlo en un acto en el que estuvo junto a su abuelo Antonio, una figura especialmente importante en su vida.

Aquel día acudió con la medalla mundialista al cuello, firmó en el Libro de Honor de Don Benito y recibió una bandera de la ciudad. El Ayuntamiento había aprobado además su nombramiento como Hijo Predilecto. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando Porro se quitó la medalla y se la colocó a su abuelo, con quien vivió durante parte de su infancia.

El Barça pregunta por su situación

El Mundial también ha vuelto a colocar su nombre en el escaparate del mercado. En los últimos días, Jijantes aseguró que el Barcelona había sondeado el entorno de Pedro Porro para conocer su situación ante una eventual salida de Jules Koundé. Según la información difundida por Gerard Romero, se trataría por ahora de un movimiento preventivo y condicionado al futuro del defensa francés, no de una negociación abierta entre Barcelona y Tottenham.

El escenario tampoco resulta sencillo para el club azulgrana. Porro renovó su contrato con el Tottenham en junio, antes de acudir al Mundial, una ampliación con la que el conjunto inglés dejó clara su intención de seguir contando con él.

El interés llega después de un campeonato que reforzó su presencia en la selección. El lateral marcó ante Austria y volvió a hacerlo en la semifinal contra Francia, antes de participar en el camino que terminó con España levantando su segundo Mundial.

Pedro Porro pide matrimonio a María Hurtado / Instagram

Un verano también especial fuera del fútbol

Y entre homenajes, rumores y vacaciones hubo sitio para una noticia mucho más personal. Pedro Porro pidió matrimonio a su pareja, María Hurtado, durante unos días de descanso en las Islas Turcas y Caicos. La pedida tuvo lugar junto al mar y ambos compartieron posteriormente el compromiso en sus redes sociales. La pareja tiene un hijo en común, Pedro, nacido en septiembre de 2025.

Ahora toca volver al fútbol. El extremeño ya inició su preparación con el Tottenham y el reconocimiento a su Mundial no terminará con el pasillo de Hotspur Way. El club tiene previsto homenajearlo nuevamente este sábado, antes del amistoso de pretemporada contra el Hoffenheim, con una presentación a cargo del exinternacional español y antiguo delantero del Tottenham Fernando Llorente.

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De Don Benito a Londres, pasando por un Mundial, una posible llamada del Barça y una pedida de matrimonio, Porro regresa a la rutina después de un verano que difícilmente podrá parecerle rutinario.