Gavi (22 años): "Mi madre ya no ve los partidos ni siquiera, la verdad que se asusta un montón. Siempre antes de ir al partido me dice: "Ten cuidado, no te metas en ninguna pelea""

La figura de Gavi se ha convertido en esencial dentro del Barça y de la selección española, aunque las lesiones hayan marcado sus últimos meses.

En una entrevista para DAZN, el sevillano confesó que su madre vive los partidos con angustia y que incluso ha dejado de verlos. El jugador explicó que siempre recibe el mismo consejo antes de cada encuentro: "Mi madre ya no ve los partidos ni siquiera, la verdad que se asusta un montón. Siempre antes de ir al partido me dice: 'Ten cuidado, no te metas en ninguna pelea'", una advertencia que él intenta compensar transmitiéndole calma.

El centrocampista también habló sobre algunas de sus acciones más comentadas, como lanzarse de cabeza a ras de césped. Reconoció que, aunque en caliente no piensa en el riesgo, al ver la jugada después "se asustó un poco".

Un talento precoz

Desde niño, Gavi mostró una pasión desbordante por el fútbol. Comenzó en La Liara Balompié y más tarde pasó por la cantera del Real Betis, donde su talento llamó la atención desde el primer día. Manuel Vasco, uno de sus primeros entrenadores, recuerda que "con seis años ya hacía cosas que no eran normales" y que marcaba cerca de cien goles por temporada.

La ficha de Gavi en La Liara / La Liara

Vasco destaca su visión de juego, su potencia física y su carácter competitivo, además del papel fundamental de su familia: humilde, trabajadora y siempre presente en su crecimiento.

Gavi ya era competitivo desde muy pequeño / SPORT

Humildad intacta

Aunque hoy es una de las figuras del Barça y de la selección, Gavi mantiene la misma esencia que tenía de niño. En Los Palacios y Villafranca sigue reuniéndose con sus amigos de siempre, sentado en las gradas del campo donde empezó a jugar. Para quienes lo conocen, esa cercanía define su personalidad.

Gavi of FC Barcelona looks on during the Spanish league / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Vecinos del municipio también recuerdan al pequeño Gavi jugando solo en la calle, completamente concentrado en el balón. Algunos señalan que su valentía en el campo viene de su padre, bailaor, y otros aseguran que heredó el carácter fuerte de su abuelo y su bisabuelo, trabajadores incansables.

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A sus 22 años, Gavi ya es una pieza clave en el FC Barcelona. Su evolución, marcada por talento, sacrificio y una personalidad competitiva, continúa despertando interés tanto dentro como fuera del campo. Y aunque las lesiones hayan frenado su ritmo, su historia sigue construyéndose con la misma humildad que lo acompañó desde sus primeros pasos.

Fuente: Sport