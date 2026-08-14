Frenkie de Jong denuncia una campaña en su contra, señala a periodistas y niega que tenga mala relación con Flick: "No lo voy a dejar pasar más"

Frenkie de Jong es capitán del Barça. También uno de los futbolistas más valorados de la caseta y, todavía por debajo de la treintena (29 años), afrontará su octava temporada en el primer equipo azulgrana. Su nivel de popularidad, sin embargo, ha caído bajo mínimos en los últimos tiempos. Ya sea porque, a pesar de ser siempre un futbolista importante para sus entrenadores, nunca llegó a capitalizar y rentabilizar su juego; ya sea porque diferentes problemas físicos han minado la paciencia de una hinchada que quizá esperaba otra cosa. De Jong, que está lesionado con un pronóstico de baja incierto, y que siempre pensó que buena parte de sus males brota en lo que entiende como mala prensa, ha optado por contraatacar a su manera.

En una entrevista concedida a los medios oficiales del Barça -los tiempos de las ruedas de prensa en que los futbolistas afrontaban preguntas incómodas quedan ya lejanos-, De Jong denunció algo así como una campaña mediática en su contra, señaló a periodistas (se recreó con Gerard Romero), y vino a decir que va de la mano de todos los estamentos del club, desde el técnico Hansi Flick hasta unos servicios médicos que han aceptado que el futbolista no pase, al menos por ahora, por el quirófano.

"Noto que hay mucho ruido a mi alrededor, muchas noticias que son falsas. Me está molestando. Vengo a aclarar un par de cosas", arrancó el centrocampista, que volvió del pasado Mundial (en el que Países Bajos quedó eliminado en dieciseisavos frente a Marruecos) con una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Lesión que, según explicó en su día, no fue detectada por los médicos neerlandeses y que fue diagnosticada ya en Barcelona.

"Fue un accidente"

"Estoy muy jodido [por la lesión]. He tenido muy mala suerte. Fue un accidente. Alguien cayó sobre mí y tuve una pequeña cosa en la rodilla. Las pruebas mostraron que había algo pequeño. Me dijeron que podría seguir jugando, aunque con dolor. Me aseguraron que no podía ir a peor. Entonces, seguí jugando, porque me encanta hacerlo. El Mundial era un sueño. Siempre haría cualquier cosa por jugar. En el Barça también. Estuve en contacto con el club, para volver y hacerme pruebas. Las hicimos y salió que la lesión era más grande que cuando la examinaron en Estados Unidos. Fue muy duro porque yo no lo esperaba. Nadie lo esperaba", explicó De Jong.

En cuanto a su recuperación, el centrocampista insistió en que "todo el mundo está de acuerdo" con el plan. "Veo muchas cosas que no son verdad", repetía como una letanía. Sin aclarar cuánto tiempo puede durar ese proceso ni perspectivas sobre un regreso cercano a la actividad.

"Me irrita. La gente puede opinar. Pueden decir que soy mal jugador, o que no sirvo para el Barça, o he jugado mal... Puedo estar de acuerdo o no, que no lo estoy. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas que noto que está dañando mi imagen. Noto que afecta a lo que la gente piensa sobre mí". Sin que le preguntaran, apuntó a Gerard Romero, periodista de Jijantes. "Él dijo que yo me negué a jugar la temporada pasada contra el Atlético en la Champions. Es falso. No es verdad. Mi sueño es jugar en el Barça, y los partidos importantes".

Su relación con Flick

Y continuó: "Vivimos en un tiempo en que para muchos periodistas es más importante sacar una noticia en vez de sacar una que sea verdad. Lo hacen para tener protagonismo. También dijeron que mi relación con el mister es muy mala, y eso es absolutamente falso. Tengo muy buena relación. Se le puede preguntar a él. Y también es falso que mi relación con el club sea mala. Hablo mucho con los directivos. Diría que mi relación con el club es muy buena".

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"No lo voy a dejar pasar más", clamaba De Jong torciendo el gesto. "Quería sacarme esa rabia y poder concentrarme sólo en la recuperación. Hago todo por estar bien físicamente. Como muy bien, hago mis horarios de sueño, mi familia se adapta a mí... Quiero volver lo más rápido posible".