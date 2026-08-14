El escolta ucraniano Max Shulga ficha por el Real Madrid hasta 2028

El escolta ucraniano Max Shulga se ha convertido este viernes en nuevo jugador del Real Madrid, al que llega procedente de los Boston Celtics y con el que firma un contrato hasta 2028, un jugador con el que el conjunto dirigido por Pedro Martínez refuerza el perímetro.

"El Real Madrid C. F. y Max Shulga han alcanzado un acuerdo por el que el escolta, procedente de los Boston Celtics, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-28", apunta el comunicado emitido por el club blanco.

Shulga, de 24 años, llega para reforzar el perímetro del equipo dirigido por Pedro Martínez. El ucraniano llegó a debutar en la NBA en febrero de 2026, disputando 11 encuentros en el primer equipo, aunque la mayor parte de la temporada formo parte del equipo de la G-League. Allí, en los Maine Celtic firmó 6,7 asistencias de media por partido y un 40% en triples.

Estrella universitaria

Durante su etapa universitaria se convirtió en la gran estrella de la universidad de Virginia Commonwealth, con la que promedió 15 puntos, 5,9 rebotes y 4 asistencias por partido en la temporada 2024-25. Esto le valió un puesto en el Draft de la NBA, en el que fue elegido en Segunda Ronda (puesto 57 global) por Orlando Magic, aunque traspasado inmediatamente a Boston Celtics.

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Se trata del cuarto refuerzo del Real Madrid este verano, y se suma a las llegadas ya a anunciadas del ala-pívot español Jaime Pradilla, el escolta francés Timothé Luwawu-Cabarrot y el ala-pívot finlandés Mikael Jantunen.