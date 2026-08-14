Descuiden, no le darán el Balón de Oro a Fabián Ruiz, otra injusticia

Hace unos días, antes de que se disputase la final de la Supercopa de Europa entre el París Saint-Germain y el Aston Villa, la plantilla del campeón de Europa recibió, en su magnífica y nueva ciudad deportiva, a su único campeón del mundo, el español Fabián Ruiz.

Cuando Fabián Ruiz saltó al campo de entrenamiento, Luis Enrique hizo formar un corrillo y se paseó por su interior, contando con las dedos de ambas manos, sí, porque necesitó las dos manos, para vociferar, cantar y relatar, todos y cada uno de los los títulos que su centrocampista había ganado este año. Cuando terminó de recitarlos todos, a los que añadió simpáticamente la Eurocopa y la Nations League, Luis Enrique gritó al aire: “¡Señores, ‘Fabi’, Balón de Oro!”

En la conferencia previa a esa Supercopa, es decir, hace dos días, le preguntaron a Vitinha, un auténtico monstruo del centro del campo del bicampeón de Europa, a quién le daría el Balón de Oro y el cerebro portugués no lo dudó ni un instante. Dijo Fabián Ruiz “que lo ha ganado todo”. Y, luego, sí, añadió a sus dos otros fabulosos compañeros Dembélé y Kvavatskhelia. “Sí, se lo daría a un futbolista del PSG”.

El ‘caso Fabián’ va a demostrar, de nuevo, una vez más, no lo duden, que la elección del Balón de Oro es un timo, una fiesta, un entretenimiento, una lotería, una farsa, una manipulación, una campaña publicitaria, puro tongo, algo que, dado el procedimiento para elegir al premiado, deberíamos dejar de creer en él. Bueno, los hay (y muchos) que hace tiempo que consideramos ese premio uno de los tongazos más grandes del fútbol mundial.

Con el papel Excel en la mano, el Balón de Oro se lo deberían entregar, mañana mismo, a Fabián Ruiz. Nadie, nadie, ha conquistado todos los títulos que ha conquistado el centrocampista español. Nadie. A la Supercopa del pasado jueves Fabián añade el Mundial, la Champions, la Liga francesa, la Supercopa de Francia, 10 títulos en poco más de un año, 19 en toda su carrera y forma parte, no lo olvidemos, de la selección española que lleva 50 partidos sin perder.

Fabián Ruiz le dedicó la Copa del Mundo a su madre. / REDES FABIÁN RUIZ

Miren, señores, pueden ustedes, bueno, ellos, los que otorgan el premio, juguetear con las estadísticas, las redes, los Tik Tok, X, los ‘influencers’ , Instagram y todo el ruido tonto que quieran. Pueden ustedes elegir a Messi, Kane, Mbappé, Haaland, Lamine Yamal…al que quieran, pero, que lo sepan, no hay nadie, nadie, nadie, que haya ganado lo que ha ganado Fabián Ruiz. Es verdad, no es glamuroso, no tiene redes, no se publicita, no es imagen de Louis Vuitton, ni conduce un Lamborghini ‘Aventador’, no se le conoce novia glamurosa. Solo juega a fútbol. Mejor aún: hace jugar de maravilla a los demás.

Pero tanto Luis Enrique como Vitinha, dos sabios del fútbol, saben que Fabián Ruiz no ganará el Balón de Oro. Miren, en este nuevo siglo, en sus primeros 26 años, solo ha habido tres futbolistas que hayan ganado, en el mismo año, la Champions y el Mundial, como acaba de conseguir (entre otros muchos títulos), Fabián Ruiz: Christian Karembeu (1998), Roberto Carlos (2002) y Raphael Varane (2018).

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Ninguno de los tres ganó, ese año, el Balón de Oro. En 1998, el año de Karembeu, el trofeo fue para Zinedine Zidane (Juventus); en 2002, el año de Roberto Carlos, fue para Ronaldo (Real Madrid) y, en 2018, el año de Varane, fue para Luca Modric (Real Madrid). Así que este año, igual lo gana Lamine Yamal. ¡Vaya usted a saber!