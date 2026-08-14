10 españoles y los dos relevos largos, a escena este viernes en Birmingham

Tras los cuatro primeros días, el Campeonato de Europa de Atletismo que se está disputando en Birmingham empieza a encarar este viernes su recta final con la antepenúltima jornada en doble sesión y con la ansiada marcha a 24 horas vista.

En total, serán 10 españoles los que estarán presentes en pruebas individuales, con el debut del trío del 1.500 con Mariano García y Adri Ben al frente, con María Vicente y Sofía Cosculluela en heptatlón y con las finales de Inés López en disco y con Jesús David Delgado en 400 metros vallas como momentos más a tener en cuenta.

11.35 horas. Heptatlón. 100 vallas. María Vicente y Sofía Cosculluela

Tras lograr con 6.174 puntos su segundo título español seguido, María Vicente regresa al heptatlón en un Europeo cuatro años después de no poder terminar la competición en Múnich'22 por tres nulos en la longitud (unos meses antes había sufrido una rotura en el recto anterior del cuádriceps).

En 2024, la catalana se rompió el tendón de Aquiles cuando saltaba la altura en el Mundial de Zürich. De la mano de Ramón Cid, la que fuese campeona mundial y europea sub'18 llega a Birmingham con más sesiones de trabajo y con 6.174 puntos como marca del año (decimonovena entre las inscritas).

No estará sola, ya que Sofía Cosculluela llega con 6.182 puntos tras maravillar con el título de la NCAA en heptatlón. La de Las Rozas estudia Psicología en la Universidad de Washington (Seattle) y compite con los Washington Huskies. Ambas optan a batir el récord nacional de Vicente (6.221 puntos). El jueves harán 110 vallas (11.35 h), altura (12.15 h), peso (20.35 h) y 200 (21.55 h).

Baja por temas físicos la finlandesa Saga Vanninen (actual campeona mundial y europea de pentatlón), las candidatas al título son la suiza Annik Kälin con su marca personal de 6.819 de este año y las neerlandesas Emma Oosterwegel (6.705) y Sofie Doktor (6.627), sin olvidar a la irlandesa Kate O'Connor (6.569).

11.40 horas. Jabalina femenina (clasificación). Yulenmis Aguilar

La recuperación de la hispanocubana supone una gran bocanada de aire fresco en una jabalina femenina que no salía del pozo desde la retirada de la andaluza Mercedes Chilla, quien llegó a colgarse un bronce hace 20 años en los Europeos de Göteborg unos minutos después de la victoria de Jesús España sobre 'Mo' Farah en la final de 5.000 metros.

Yulenmis Aguilar, en la final olímpica en París / EUROPA PRESS

Yulenmis Aguilar debutó como española en 2024 con un decimotercer lugar en el Europeo de Roma y fue sexta en los Juegos de París, aquejada ya de unos problemas de hombro a los que se unió una lesión en el codo derecho que la obligó a pasar por el quirófano. Volvió en los Nacionales para ganar con 59,78 metros y llega sin presión. Lanzará la undécima del Grupo B y se pide 61,00 o ser una de las 12 primeras.

La gran favorita es la serbia Adriana Vilagos con un tiro de 63,83 metros este año (67,22 como marca personal). Además, la griega Elina Tzengko lanzó en el pasado 65,81 y la polaca Maria Andrejczyk es la única que ha superado los 70 metros (71,40), pero esta temporada no ha pasado de 62,78.

12.05 horas. Relevo 4x400 masculino (semifinales)

A la vista de la actual situación del 400 masculino, el relevo largo no parece una opción real de lograr un buen resultado e incluso se antoja complicado estar entre los ocho clasificados para la final en unas semifinales con 16 países participantes. España saldrá por la calle 7 en la segunda serie a las 12.16 horas y Gran Bretaña lo hará por la 6, aunque todo apunta a que reservará al héroe local Matthew Hudson Smith (oro en 400 lisos). Pasarán los tres primeros y los dos mejores tiempos globales.

El único representante en los 400 lisos fue el debutante Ángel González, pero no tuvo opciones en las series con 46.53 (fue 19º de 23). Lejos queda la plata en el Europeo bajo techo de Apeldoorn'25 e incluso la clasificación para el Mundial de Pekín'27 lograda en los World Relays. Quizá ahí está una de las explicaciones del flojo nivel de la vuelta a la pista.

12.35 horas. Relevo 4x400 femenino (clasificación)

El relevo largo femenino representa lo contrario al masculino, con dos jefas de filas como Blanca Hervás y Paula Sevilla más un nutrido grupo capaz de rayar a gran nivel, como las habituales Ana Prieto y la ochocentista Rocío Arroyo, Carmen Avilés, la recuperada Eva Santidrián o una Daniela Fra que no ha estado tan fuerte los últimos meses.

Tras la histórica medalla de bronce en 4x400 el pasado invierno en los Mundiales de Torun, el objetivo del cuarteto y de todo el equipo es mejorar la séptima plaza en los pasados Europeos de Roma y la octava en los anteriores en Múnich. Y una vez conseguido... ¿por qué no pensar en las medallas? Con la gran duda de Paula Sevilla, las españolas saldrán por la calle 6 en la primera semifinal a las 12.35 horas y pasarán los tres primeros y los dos mejores tiempos globales.

13.05 horas. 1.500 masculinos (series). Mariano García, Adri Ben y Carlos Sáez

El 1.500 masculino ha dado muchas medallas al atletismo español, desde el bronce de José Manuel Abascal en Atenas en 1982 al de Mario García Romo en Múnich en 2022. Los únicos campeones son Fermín Cacho en Helsinki'94, Reyes Estévez en Budapest'98, Arturo Casado en Barcelona'10 y Nuria Fernández dos veces seguidas, en Barcelona y en Helsinki en 2012.

Mariano Garcia fue el 'rey' de la pista cubierta / EUROPA PRESS

El tridente lo lidera Mariano García tras su oro en el Mundial bajo techo en Torun, si bien fue tercero en Málaga tras superar una lesión. Allí reinó Adri Ben, oro en 800 en el Europeo bajo techo de Estambul'23 y a por su primera medalla al aire libre tras ser cuarto en el Mundial de Budapest'23 y quinto en los Juegos de París'24. El tercero es el subcampeón nacional, Carlos Sáez.

Ausente el campeón Jakob Ingebrigtsen, el subcampeón belga Jochem Vermeulen ha corrido este año en 3.33.71, más lento que el galo Azzeddine Habz (3:29.80), el alemán Robert Farken (3:30.09), el galo Paul Anselmini (3:31.36), los lusos Isaac Nader (3:30.43) y José Carlos Pinto (3:31.47), el irlandés Andrew Coscoran (3:31.65) y el noruego Narve Gilje Nordas (3:31.74).

Se disputarán dos semifinales y obtendrán el billete para la final los seis primeros de cada carrera, sin respescas por tiempos. Es decir, que podría no correrse demasiado. Carlos Sáez disputará la primera a las 13.05 horas y tanto Mariano garcía como Adri Ben estarán en la segunda a las 13.15 horas.

20.45 horas. 10.000 femeninos (final directa). Idaira Prieto y Carla Gallardo

La segunda sesión del jueves comenzará en el anillo con una final directa de las 25 vueltas que tendrá el aliciente de ver si la italiana Nadia Battocletti logra su segundo 'doblete' consecutivo tras su clara victoria en un 5.000 que supuso la plata de Marta García (única medalla española por ahora). Y la presencia de las españolas Idaira Prieto y Carla Gallardo.

Idaira Prieto y Carla Gallardo se medirán a la gran nadia Battocletti / EUROPA PRESS / INSTAGRAM

La de Trento también ganó el pasado Europeo de 10 km en ruta y es la actual subcampeona mundial y olímpica, por lo que será la gran favorita con 30:38.23 como marca personal (este año aún no ha corrido esta prueba). Sus grandes rivales sobre el papel serán la británica Megan Keith (30:36.84 es su mejor registro de siempre) y la belga Jana van der Lent (30:51.18).

La madrileña Idaira Prieto sigue mejorando, se quedó a un puesto de ser finalista en los 5.000 (María Forero fue octava) y llega con 32:06.00 como mejor tiempo de siempre logrado esta temporada. Aparece vigesimosexta en el ranking europeo, mientras que la palentina Carla Gallardo es 19ª y el récord personal es 32:08.17.

21.30 horas. Disco femenino (final). Inés López

La madrileña Inés López, de 22 años, es una de las sensaciones de la temporada y se convirtió en tendencia en las redes sociales con su extraordinario lanzamiento en la calificación de disco de 61,45 metros, sexta del global a 44 centímetros del récord nacional de la que fuese azulgrana Sabina Asenjo.

Inés López, a por el récord de España en la final / EUROPA PRESS

A cinco días de cumplir 23 años, la estudiante de marketing en la Universidad Estatal de Arizona (Estados Unidos) ha dado muchos pasos adelante en los Arizona State Sun Devils, con Turner Washington como entrenador durante el período lectivo y con el exdiscóbolo hispanocubano Frank Casañas en España.

El récord de Asenjo y acabar entre las ocho primeras serían dos grandes objetivos para la española, mientras que por delante las tres grandes favoritas son la neerlandesa Jorinde van Klinken (70,99 como marca personal lograda este año), su gigantesca compatriota Aalinda van Daalen con casi 1,90 de altura (69,31) y la alemana Shanice Craft (66,18). La española tirará sexta en el orden de lanzamientos.

21.40 horas. 400 vallas masculinos (final). Jesús David Delgado

El 'Flako' accedió a la final con el último tiempo repescado y no se pone límites en una prueba en la que el oro parece propiedad de Karsten Warholm, oro ya en 4x400 mixto con Noruega en busca de su cuarto título seguido en 400 vallas. Sin el brasileño Alison dos Santos ni el estadounidense Rai Benjamin por razones obvias, el recordman mundial con 45.94 está a otro nivel.

Jesús David Delgado, sin complejos en la final / INSTAGRAM

El grancanario Jesús David Delgado está completando una temporada excepcional y viene de batir otra vez su récord nacional para dejarlo en 48.11 (cuarto europeo del año). El discípulo de Àlex Codina (el forjador de la catalana Sara Gallego) tendría que estar en torno a los 48 segundos para optar a emular al riojano Sergio Fernández (plata en Amsterdam en 2016).

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El campeón de España saldrá en la calle 3 con rivales muy difíciles, además del citado Warholm. Entre ellos, destacan los alemanes Emil Agyekum (47.45 este año) y Owe Fischer-Breiholz (48.08), el sorprendente esloveno Matic Ian Gucek a sus 22 años (48.03) y el italiano Alessandro Sibilio (48.44). Eso sí, nadie debería hacer sombra al 'Vikingo'.