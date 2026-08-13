Xavi, que te vaya bonito

Vaya, te vas al sitio perfecto. Te vas a un país estupendo, muy estupendo. Un país que, a nivel deportivo, en cualquier deporte, se prepara siempre, siempre, para ganar pero que, desde el minuto uno, reconoce que se puede perder.

Ahora le da por llamarse Países Bajos, pero la Holanda de siempre se ha distinguido a lo largo de su dilatada vida deportiva, insisto, en cualquier deporte que practiquen, en la idea de jugar bonito, jugar bien, ser exquisitos en todo, agradar, lucir, dar espectáculo. Repito: en todas las especialidades deportivas, en todas.

Ganar para sus habitantes, para sus aficiones, para sus dirigentes, entrenadores y deportistas es un añadido a hacer las cosas bien y bonito. Es por eso que te vas a un sitio donde partes con una enorme ventaja: saben quién eres, te han visto jugar, saben cómo juegan tus equipos y, por tanto, te han venido a buscar porque quieren que la ‘orange’ recupere ese estilo.

Xavi Hernández, en su anuncio como nuevo seleccionador de Países Bajos. / @OnsOranje

Te vas a la marmita del cruyffismo, mira, y haces bien, muy bien, en alejarte. Aquí ya te habían puesto la cruz. Te enfrentaste al emperador y, además, le señalaste (o recordaste) que fue él quien impidió que Leo Messi siguiese entre nosotros. Amigo, ese riesgo te costó la cruz. Hasta te impidieron jugar con los veteranos, tú que eres más ‘legends’ que ninguno de ellos.

Te vas al país de tu inventor, de Louis Van Gaal (por cierto, que con 75 años se había ofrecido a ser el seleccionador), que fue quien te permitió dar el salto al primer equipo aunque, posteriormente (jua, jua, jua), confesaste que, tras tres días entrenándote con él dijiste “¡pero quien es este idiota!” Y, a las 72 horas, ya estabas adorándolo porque era/es bueno de verdad.

No digo que te agarres a él, pero puede ser una buena manera de tomar contacto con la realidad ‘orange’ ¿no? Y, sobre todo, sería demasiado soberbio ¿verdad?, llegar a su país, ser quién es y representar lo que representa para ti y no tenerlo en cuenta. Como a Jordi Cruyff, que puede abrirte los ojos frente a muchas cosas del país y de su fútbol.

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Haces bien en irte. Aquí ya te habían sacado de la lista. Y esto, amigo, no tiene pinta de cambiar. Xavi, que te vaya bonito.