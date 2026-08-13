Respaldo árabe a Infantino: Qatar y Marruecos, entre las seis federaciones que lo apoyan

Seis federaciones árabes, entre las que destacan Marruecos y Qatar, firmaron una declaración conjunta en la que muestran su apoyo al presidente de la FIFA Gianni Infantino, según anunciaron este jueves tras la crisis causada por el proyecto del mandatario, luego retirado, de privatizar una parte de la gestión de los Mundiales.

En la declaración, firmada por los líderes federativos de Qatar, Egipto, Marruecos, Mauritania, Líbano y Sudán, expresan su "pleno apoyo al señor Gianni Infantino" y reafirman su confianza "en su liderazgo y compromiso continuo con el desarrollo del fútbol a nivel mundial".

Los seis dirigentes expresaron su interés en continuar cooperando con el presidente de la FIFA y destacan su aprecio por los esfuerzos del máximo mandatario del fútbol mundial por "expandir oportunidades en expandir oportunidades en todas las regiones y fortalecer el rol del deporte en unir a las personas y comunidades".

La final del Mundial

Según el diario británico "The Times", Infantino habría ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo, una información que el dirigente calificó como "falsa y engañosa" y que esa decisión se tomará "a su debido tiempo".

La figura de Infantino ha sido muy cuestionada en las últimas semanas, sobre todo por la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) por el proyecto para vender a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales del Mundial por unos 4.200 millones de dólares.

Sin embargo, otras asociaciones como la Confederación Africada de Fútbol (CAF), le han reiterado su apoyo. Al igual que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien respaldó públicamente la figura del mandatario italiano asegurando que "sería un error sustituirlo".

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Pese a la polémica acontecida, Infantino aspira a continuar al frente de la FIFA en las próximas elecciones previstas para marzo de 2027.