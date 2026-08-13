Rafa Jódar se queda a las puertas de la final en Montreal

El tenista español Rafael Jódar no pudo (7-6(3), 6-4) con el estadounidense Brandon Nakashima y se quedó a las puertas de su primera final de un ATP Masters 1000 en el torneo de Montreal (Canadá), a pesar de saber sufrir y salvar cuatro bolas de partido.

El madrileño, llamando al 'Top 10' del mundo en el año de su estreno profesional con paso firme sobre pista dura como ya demostró en la gira europea sobre tierra, se encontró en su primera semifinal de esta categoría con un Nakashima pletórico con su saque y con la derecha. Sin embargo, al americano, con subidas alocadas a la red y el miedo en el cuerpo, le tembló el pulso a la hora de la verdad y Jódar tuvo sus opciones de forzar el tercer set.

Nakashima, que alcanzó la mayor final de su carrera para citarse con el vigente campeón Ben Shelton (venció con autoridad a Learner Tien por 6-2 y 6-3), tuvo que rematar varias veces al español. A pesar de que solo perdió cuatro puntos con su saque en el primer set, el americano lo ganó en el 'tie-break', donde ese arma sin duda marcó diferencias. Jódar salvó seis bolas de rotura, pero le faltó inquietar al resto, como empezó a hacer en el segundo acto.

Frustración

El madrileño tuvo que buscar la reacción desde lo más hondo, con 'break' en contra como inicio de la segunda manga y después de salvar una bola de doble rotura. Jódar se animó a responder con buenos golpes y la derecha de Nakashima dejó de ser tan profunda. Al americano se le empezaron a ver las costuras, pero entre frustrado y precipitado, el español no lo aprovechó.

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El de Leganés, de 19 años, tuvo que aferrarse a la pista durante cuatro bolas de partido, siendo a la quinta la definitiva. Sudó para cerrar con 5-4 Nakashima, salvando por su parte cuatro bolas de 'break' con las que Jódar hubiese podido iniciar su remontada, pero el tenista español, revelación de la temporada ATP, dijo adiós a un paso de su segunda final seguida tras perder la de Washington, tercera tras la que ganó en Marrakech en abril.