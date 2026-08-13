Lamentable actitud de Arbeloa en un amistoso ante el Málaga: se va expulsado y su Fulham se va del campo

Imagen bochornosa la que dejó el Fulham de Álvaro Arbeloa en la Rosaleda. El técnico español fue expulsado antes del pitido final y su equipo se negó a participar en la tanda de penaltis que decidía el campeón del Trofeo Costa del Sol, torneo amistoso organizado por el Málaga.

El cabreo de Arbeloa fue fruto de un penalti que cobró el árbitro para el conjunto malaguista y que supuso el 2-2 en el marcador a pocos segundos del final del partido. El exmadridista, visiblemente enfadado, protestó la jugada y el colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias no dudó en mostrarle la tarjeta roja y expulsarlo del encuentro.

El Fulham se retiró del campo

Como sucede en la mayoría de estos partidos de pretemporada, si termina en empate se realiza una tanda de penaltis para decidir el ganador. Y aún coge más sentido esta norma no escrita si hay un trofeo en juego, por mucho que este sea amistoso. Sin embargo, el Fulham, enfadado por el penalti en contra señalado en el minuto 90, optó por no diputarla.

Según cuenta el club andaluz, los ingleses alegaron que la tanda de penaltis no estaba contemplada en el contrato y se retiraron del terreno de juego. Una actitud que dista de un partido amistoso. De este modo, el Málaga se proclamó campeón de la 36ª edición de su torneo de verano.

El encuentro dejó una situación insólita, aunque también una forma de afrontar la polémica con buen humor. Y es que algunos jugadores malaguistas decidieron tirar los penaltis de todos modos. Eso sí, con la portería vacía, pues el guardameta del Fulham ya se econtraría en las duchas del vestuario.

Buen papel del Málaga antes de su vuelta a Primera

En lo deportivo, el Málaga dejó una buena imagen a menos de una semana de materializar su regreso a primera división. El conjunto dirigido por Juanfran Funes pudo plantar cara a un Fulham con un poder económico muy superior y varias temporadas de estabilidad en la Premier League. Además, este verano Arbeloa reforzó a su equipo con jugadores de la cantera del Real Madrid como Gonzalo García y César Palacios.

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El conjunto inglés se avanzó en el marcador con un tanto de Sessegnon y los malaguistas respondieron a través de Chupete, que anotó 24 goles en la pasada campaña en segunda. El Fulham volvió a romper la igualatoria tras un despiste defensivo de los boquerones que Iwobi supo aprovechar. Ya en los minutos finales, Rafita provocó un penalti que Eneko consiguió transformar y las protestas de Arbeloa encendieron una mecha que ya no se apagaría.