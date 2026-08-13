LaLiga estrena un balón inteligente: cuánto dura su batería y en qué ayudará al árbitro

En esta nueva temporada que inicia este sábado, LaLiga estrenará una de las grandes novedades, el Puma Stellar Nitro Ultimate. Se trata de un nuevo balón inteligente y conectado, con una batería en su interior que tendrá que recargarse. El nuevo balón ayudará al arbitraje y también tendrá otros usos deportivos y audiovisuales.

LaLiga EA Sports se convertirá en la primera competición nacional de fútbol que implanta esta tecnología en todos sus partidos. Por ahora, la Liga Hypermotion tendrá que esperar hasta la próxima temporada si todo va según lo planeado.

Un sensor dentro del balón

El balón, con una apariencia completamente normal, contará con un sensor dentro. Este chip de 15 gramos permite medir cualquier fuerza que se aplica sobre el balón mediante un acelerómetro y un giroscopio. Lo más llamativo, es que hay que cargarlo, al igual que un dispositivo móvil. Para cargarlo al completo se debe esperar 90 minutos y la batería dura cinco horas, por lo que puede aguantar un partido completo sin cargarse. Además, cuando el balón no está en uso, el sensor no se activa y, en este estado, prácticamente no gasta batería.

Para cargarlo, LaLiga cuenta que cada estadio tendrá unos armarios instalados con 20 estaciones de carga. A través de ellos, se puede consultar en remoto si los sensores están cargados o no. En los campos de primera división también habrá unas 12 antenas que recibirán más de 560 señales por segundo que emitirá el balón.

Cómo ayudará al arbitraje

Hay cinco situaciones en las que el sensor ayudará al árbitro para tomar su decisión. En todos los casos, el "latido" del balón -que ya vimos durante el Mundial de este verano- será lo que contribuirá a dar más información a los colegiados de LaLiga.

Si hay una disputa en el espacio en potencial fuera de juego. Es decir, los toques durante la jugada que pueden cambiar la decisión final - como sucedió en el gol anulado a Croacia ante Portugal en el pasado Mundial-. Para decidir si una posible mano que no se aprecia bien en las imágenes es punible o no. En una entrada o disputa al límite. El sensor podrá detectar si el jugador ha tocado balón o no antes de la entrada, lo que puede decidir si la acción es punible o no. En los balones divididos, si se señala un córner de manera incorrecta. El chip podrá revelar quién ha tocado el balón antes de que saliera fuera del terreno de juego. Si se señala un saque de puerta de forma incorrecta no se corregirá, al no tratarse de una posible ocasión de gol. Para detectar un posible doble toque en los penaltis o en otras acciones a balón parado.

Gestión de los balones

Habrá balones sin sensor para el calentamiento y entrenamiento, y otros 14 inteligentes para cada partido. Cuatro horas antes del encuentro, el director del partido se asegurará de que los balones están cargados.

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En el perímetro del terreno de juego, habrá unos soportes donde poner los balones y no perderlos de vista. Los recogepelotas tendrán que poner los balones inteligentes a los soportes lo más rápido posible. En el descanso, los balones se van a controlar y se van a poner de nuevo bajo custodia. Y al terminar el partido, esos balones se guardarán hasta el siguiente partido.