El lado oscuro del mercado: el Barça tiene seis jugadores apartados

El foco está sobre Rodri Hernández, sobre Ferran Torres, sobre Julián Álvarez. Pero el mercado tiene muchos otros nombres de futbolistas que no aparecen, futbolistas que pueden sentirse tan o más inquietos que los famosos por el incierto futuro que tienen ante sí, pero de los que nadie habla. Y, en algún caso, con un agente que no se preocupa por su cliente.

El Barça tomó la determinación de apartar a varios jugadores con los que Hansi Flick no cuenta para la próxima temporada. La decisión se fundamenta en el accidente de Roony Barhdgji. El extremo sueco, colocado en la rampa de salida para marcharse cedido o traspasado, se lesionó de gravedad en un entrenamiento y el miércoles fue operado.

Marc Casadó y los jugadores que trabajan al margen. / Marc Graupera

La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha ha echado por tierra su temporada profesional, allá donde fuera, y ha frustrado también, duele escribirlo, el negocio del club. De ahí que en el despacho de la dirección deportiva se haya erizado la sensibilidad con los jugadores que, como Bardghji, están invitados a marcharse.

Los afectados son Héctor Fort, Marc Casadó, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Guille Fernández y Toni Fernández. Todos han debutado con el primer equipo, y todos han superado la fase de aprendizaje en el filial. Sus opciones de jugar en el Barça son escasísimas a ojos de Flick. El Barça les ha sugerido que se busquen un destino en el que vayan a tener minutos y progresen como profesionales. El club seguirá de lejos sus carreras y, según cada caso, se adoptará la fórmula de la cesión o la venta con recompra.

Héctor Fort realiza un ejercicio en la última sesión. / Marc Graupera

Buscando destino

Casadó, con 70 partidos en el primer equipo, es el más conocido en el mercado. El precio que pide el Barça por él solo está dispuesto a pagarlo un club de Arabia Saudí, destino que al futbolista le seduce poco. Fort jugó cedido en el Elche en la pasada campaña y será cedido otra vez: Xavi Espart podría haberle ganado la batalla por el puesto de competidor de Jules Kounde en el lateral derecho, del mismo modo que Torrents pasará una temporada en el Ajax para comprobar su evolución. Esa banda pertenece a Alejandro Balde y João Cancelo, a quien todavía se espera.

Marqués acudió convocado a todos los partidos del segundo semestre y apareció en dos. La competencia que tuvo se agrava: sus compañeros de línea han sido campeones de mundo. Guille y Toni Guille y Toni están en la misma situación con dos delanteros nuevos (Anthony Gordon y Karim Adeyemi) que les barran el paso.

Lamine Yamal, Cubarsí, Olmo y Kounde, en el entrenamiento de este jueves en Sant Joan Despí. / MARC GRAUPERA / FC BARCELONA

Todos menos Ferran

El caso contrario también sucede. El miércoles por la tarde Flick pudo reunir a toda la plantilla para el primer entrenamiento. Con todos los internacionales que faltaban para incorporarse: Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo y Lamine Yamal. Todos menos uno: Ferran Torres no ha aparecido por Sant Joan Despí. Está eximido de hacerlo, pendiente como está de marcharse hacia el París Saint Germain.

Con las negociaciones abiertas, ni los clubs ni el futbolista desean exponerse a un percance como el de Bardhgji que eche por tierra la operación de traspaso. Así que, de momento, la puesta a punto para la próxima temporada no incluye acciones de riesgo ni de choque para los implicados, que siguen al margen del grupo.

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Julián Álvarez sí se ha reincorporado a la disciplina del Atlético por la mayor distancia que existe en la negociación. Aunque hubiera empezado antes, cuando Deco envió en junio una oferta de 100 millones por el delantero argentino. El Atlético dice que no está en venta y, en cualquier caso, el precio de la cláusula son 500 millones. Entre el Barça y el PSG la distancia es menor: alrededor de 10 millones que han de distribuirse entre el fijo y el variable.