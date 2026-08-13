El Espanyol presenta a Unai Núñez: "Mi objetivo es dar más para poder ayudar al equipo"

El central del Espanyol Unai Núñez ha afirmado este miércoles en su presentación como nuevo jugador blanquiazul que su objetivo es "dar más para poder ayudar al equipo" y se ha mostrado confiado en que el bloque pueda estar "lo más alto posible en la tabla".

El futbolista vasco, de 29 años, ha llegado a la entidad catalana cedido por el Celta hasta el final de temporada, con opción de compra. El jugador, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha confesado que arranca esta etapa con "ganas e ilusión" y no ha escondido su emoción por debutar ante la afición periquita.

Unai Núñez, que debutó como blanquiazul en el amistoso contra el Coventry inglés, ha desvelado qué le pide el entrenador, Manolo González: "Que sea yo mismo, que tenga contundencia. Ahora a los defensas se les insiste tener salida de balón. La contundencia me viene de serie y en la salida de balón he mejorado mucho".

Opción de compra

Respecto a la opción de compra que plantea su cesión, el defensa ha reconocido que enfoca este curso como una oportunidad para seguir en el Espanyol más allá de esta temporada. "Claro. Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible para poder convencerles, pero eso es mirar muy a largo plazo", ha reflexionado.

El nuevo fichaje blanquiazul ha apuntado que su posición natural es la de central, pero ha afirmado que acatará cualquier indicación: "Si el míster me pide que juegue de lateral, yo lo hago encantado. Tampoco estoy tan lejos de mi posición. Jugaré donde me ponga el entrenador y donde pueda ayudar".

Por su parte, Ramón Rodríguez 'Monchi', director general deportivo, ha agradecido la predisposición "total" del futbolista para venir al Espanyol. "Hemos buscado seguridad y una adaptación rápida. Tiene más de 200 partidos jugados con exigencias importantes", ha comentado.

Noticias relacionadas

El responsable de la parcela deportiva también ha destacado la "buena salida de balón" y la capacidad en el uno contra uno del defensa vasco. "Es una apuesta segura, porque tiene una trayectoria importante", ha resumido.