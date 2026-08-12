Xavi Hernández releva a Koeman como seleccionador de Países Bajos

Como la vida es un péndulo, Xavi Hernández vuelve a tomar el relevo de Ronald Koeman. En noviembre de 2021 fue en el banquillo de un Fútbol Club Barcelona entonces en llamas (el héroe de Wembley fue despedido el avión de vuelta tras perder en Vallecas). Ahora, casi cinco años después, lo hace al frente de una selección tan venida a menos como la de Países Bajos, eliminada por Marruecos en los dieciseisavos de final de la última Copa del Mundo. La Federación Neerlandesa (KNVB) anunció en la noche de este miércoles que Xavi será quien dirija al combinado 'oranje' hasta 2030. Es decir, le tocará afrontar, además de la Nations League, la Eurocopa de 2028 de Reino Unido e Irlanda, y, sobre todo, el Mundial que coorganizará España en 2030.

El técnico de Terrassa, que vio cómo se cerraba la operación en la tarde de este miércoles y tomaba un vuelo ya por la noche, no entrenaba desde que fuera despedido del Barça en mayo de 2024. Entonces, después de haber ganado una meritoria Liga en 2023 en que logró hacer crecer a su equipo desde la defensa y la resistencia, y tras permitir el debut de futbolistas como Lamine Yamal, Cubarsí o Fermín, acabó asfixiado y también necesitado de un largo tiempo sabático.

Su enfrentamiento con el presidente Joan Laporta, pero también con el cuñado del mandatario azulgrana, Alejandro Echevarría, quien había sido uno de sus grandes protectores, pesó demasiado. Aunque también los vaivenes en su última temporada como técnico azulgrana, cuando llegó a dimitir en diferido después de una derrota contra el Villarreal en Montjuïc (3-5), para después recular y pactar una continuidad, de la que Laporta acabaría por arrepentirse para acabar ajusticiándolo.

Desde entonces, Xavi se dedicó cuanto pudo a su familia, esperando a que llegara la oferta de una selección que le permitiera equilibrar sus necesidades familiares con el fútbol. No estaba dispuesto a volver a ser por ahora un entrenador de club. La llamada de una selección como la neerlandesa, cuna de buena parte de la mitología barcelonista, con Johan Cruyff como gran tótem, le ayudó finalmente a animarse. "Soy hijo del fútbol neerlandés", dijo en declaraciones a la Federación.

Y abundó: "Considero un gran honor convertirme en seleccionador nacional de los Países Bajos. Como canterano del FC Barcelona, con la fuerte influencia de Johan Cruyff y Rinus Michels, entre otros, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés. Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en mi formación como jugador y entrenador".

Aun sin haber confirmación oficial, quien fuera compañero de equipo en el Barça, Patrick Kluivert, será su ayudante. También está previsto que formen parte de su cuerpo técnico quienes fueron sus asistentes en el Barça, su hermano Òscar Hernández, además de Sergio Alegre.

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Su estreno como seleccionador de Países Bajos tendrá su qué. Se producirá el próximo 24 de septiembre en un partido de la Nations frente a la Alemania de Jürgen Klopp, quien ha tomado las riendas de la Mannschaft. Un clásico europeo que remite a relatos legendarios que ahora Xavi quiere conocer de primera mano.