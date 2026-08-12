Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solarTráfico eclipseAlerta eclipseVisibilidad eclipseGafas eclipseAeropuerto BarcelonaMessiTerremoto ColombiaZBESeguridad SocialBarcelonaDonald TrumpFerran Torres
instagramlinkedin

NBA

Los Lakers, vendidos a cambio de 12.000 millones de dólares en la operación más importante de la historia en la NBA

El actual dueño, Mark Walter, revende la franquicia menos de un año después de comprarla a la familia Buss

Luka Doncic, en un partido con los Lakers.

Luka Doncic, en un partido con los Lakers. / JAVIER ROJAS / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El dueño de Los Ángeles Lakers, Mark Walter, alcanzó un acuerdo para vender la franquicia angelina a los empresarios Josh Kushner y Bob Iger por 12.000 millones de dólares, según informa este miércoles la cadena ESPN citando múltiples fuentes con conocimiento de la operación.

Menos de un año después de adquirir a los Lakers por cerca de 10.000 millones de dólares tras un acuerdo con la familia Buss, propietaria de los angelinos desde 1979, Walter está a punto de cerrar la venta más alta de siempre para un equipo de la NBA.

"Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en custodios de Los Angeles Lakers, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Sentimos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss", aseguraron Kushner e Iger en un comunicado publicado por ESPN.

"Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles", añadieron.

Empresas tecnológicas

Josh Kushner invierte en empresas tecnológicas a través de Thrive Capital, mientras Bob Iger le asesora en inversiones de largo plazo vinculadas con marcas icónicas y activos culturales, como franquicias deportivas.

Walter, el director ejecutivo y presidente de la empresa de inversiones TWG Global, definió como un honor haber sido parte de los Lakers.

"Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida: una inversión extraordinaria, pero lo que me llevaré conmigo es la comunidad, los aficionados y una ciudad que trata a este equipo como si fuera de la familia. Estoy agradecido a Jeanie Buss, a la familia Buss, a los jugadores y al personal por recibirme en este capítulo. Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y tengo plena confianza en que lo mejor todavía está por venir", dijo Walter en una nota.

Desde 2021, Walter controlaba el 21 % de los Lakers y tenía derecho de tanteo sobre cualquier oferta de venta de la franquicia, algo que aprovechó el año pasado para adquirirla.

Jerry Buss compró los Lakers en 1979 por 67,5 millones de dólares en un paquete que incluía Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio, Los Angeles Forum.

En 2013, con la muerte del patriarca, la franquicia pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo el mando.

Noticias relacionadas

Los Lakers han ganado 11 de sus 17 anillos de la NBA con la familia Buss, la franquicia más exitosa en ese periodo de tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Enfado monumental de Florentino y cabreo mayúsculo de Mourinho con la pérdida de Rodri
  2. Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi
  3. Lionel Messi y su familia despiden a su padre Jorge en un cementerio privado de Rosario
  4. El Barça rechaza la primera oferta del PSG por Ferran
  5. El Barça femenino se queda sin Kika Nazareth para el inicio de la temporada
  6. Carlos Garach, el militar que ha roto el histórico récord de natación de Marco Rivera en el 800 libre
  7. El Barça jugará contra el Montpellier en pleno eclipse: gafas para los espectadores y medidas de seguridad para las jugadoras
  8. Mourinho pide a Florentino más fichajes: 'Necesitamos algún jugador que pueda jugar en diferentes posiciones como Bernardo

Los Lakers, vendidos a cambio de 12.000 millones de dólares en la operación más importante de la historia en la NBA

Los Lakers, vendidos a cambio de 12.000 millones de dólares en la operación más importante de la historia en la NBA

Leo Messi se despide de su padre, fallecido a los 68 años: "No sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más"

Leo Messi se despide de su padre, fallecido a los 68 años: "No sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más"

Leo Messi se despide de su padre, fallecido a los 68 años en una extensa carta 

Ni rebeldía ni motín: Julián Álvarez es uno más en el entrenamiento del Atlético

Ni rebeldía ni motín: Julián Álvarez es uno más en el entrenamiento del Atlético

Una investigación académica revela el desamor del periodismo y el rugby en España: "Cuando ni la propia gente de rugby consume rugby..."

Una investigación académica revela el desamor del periodismo y el rugby en España: "Cuando ni la propia gente de rugby consume rugby..."

La abuela de Ferran Torres: "Es un chico muy bueno y muy trabajador. Siempre me pedía un euro por cada gol que marcaba"

La abuela de Ferran Torres: "Es un chico muy bueno y muy trabajador. Siempre me pedía un euro por cada gol que marcaba"

España sigue brillando en París: cuatro españolas en la lucha por las medallas

España sigue brillando en París: cuatro españolas en la lucha por las medallas

El milagro de Jèssica Álvarez (49 años): de sobrevivir a una caída haciendo puenting a ser la futbolista más veterana de Catalunya

El milagro de Jèssica Álvarez (49 años): de sobrevivir a una caída haciendo puenting a ser la futbolista más veterana de Catalunya