Los expertos en fitness coinciden sobre Joan Pradells: "El culturismo es un deporte a corto plazo, de sacar lo máximo posible y saber retirarte antes de sufrir consecuencias graves"

Una de las peores caras que le toca vivir a Joan Pradells por ser la figura más visible del mundo del fitness y del culturismo en España es el tema de las críticas. Pese a su enorme progresión desde su debut en el culturismo profesional y su aplaudido debut como 'Open' en 2025, en esta temporada el atleta valenciano está sufriendo para llegar en buenas condiciones a su próxima competición en Austria el fin de semana del 22 y 23 de agosto.

Después de sufrir un aluvión (injusto) de críticas por su aparición en la Velada del Año de Ibai debido a su fatiga en el escenario y su dificultad para articular palabra en algún momento, algo lógico para un atleta de más de 130kgs en pleno agosto en Sevilla, a Pradells le está tocando vivir momentos difíciles en este arranque de temporada. Sin embargo, en 2025 ya se rehizo y sorprendió a todos.

Joan Pradells, culturista, durante la Velada de Ibai / La Velada del Año

Sobre la polémica de la Velada, el culturista Jordi Benlliure sale al paso en redes para defender a Joan ante la ignorancia del público: "Tú ves a un gordo por la calle que pesa 140kgs y en la vida se te ocurriría meterte con él o por redes sociales. En cambio, ves a una persona que es culturista y parece que esté permitido todo. Todo deriva en envidia, porque esa persona que está criticando no es capaz de ser lo suficientemente constante, y de ahí que se sienta acomplejado por su persona. Esa es la realidad", sentencia.

Raúl Carrasco, preparador de culturistas y una de las figuras más respetadas por su papel clave con los atletas a nivel mundial, opinó en el canal de Miguel Navarro sobre la situación de Pradells: "Si la competición es en un mes necesita un milagro. A Joan no lo puedes apretar porque en el paso de la preparación pierde tamaño y no pierde condición", dijo.

Joan Pradells, culturista / @joanpradells

Al respecto de la polémica en la Velada, Carrasco lo tiene claro: "Puedo entender que alguien de fuera del culturismo vea en él un cuerpo no saludable, y que se va a morir poco, aunque no entienden el contexto. El culturismo es un deporte a corto plazo, de sacar lo máximo posible y saber retirarte antes de sufrir consecuencias graves. No tiene mayor relevancia esos comentarios, me da pena que la gente opine y hable sin saber".

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Sergio Dufort, exculturista, va en el mismo camino con un discurso aplaudido por los aficionados del culturismo sobre las críticas a Joan, en concreto sobre su forma de entrenar: "Es un culturista veterano, por su forma de entrenar y su forma de relacionarse. Si tu coges un chaval de hoy, te va a decir que su forma de entrenar no es la adecuada. Para hacer un entrenamiento como el de Joan, necesitas temperamento y carácter. Para hacer un entrenamiento como los de hoy, necesitas una libreta. Yo me quedo con el temperamento", apunta.

Fuente: Sport