El eclipse desde dentro del estadio Johan Cruyff: "Por estar mirándolo nos perdimos un gol del Barça"

Aparente normalidad la que se vivía en el Estadi Johan Cruyff durante la primera parte del partido de este miércoles entre el Barcelona y el Montpellier, la misma tarde del eclipse solar. Fútbol en una calurosa tarde de agosto, aficionados animando al grito de “Barça, Barça, Barça", y, cómo no, las azulgranas dominando el balón y marcando.

Así fueron los primeros 45 minutos. Las jugadoras del Montpellier cerradas atrás, con las faltas como su único recurso, y el conjunto de Pere Romeu tratando de encontrar una brecha por la que colarse. Costó, pero poco antes del entretiempo Patri Guijarro consiguió abrir el marcador en una jugada caótica.

Una de las fases del eclipse solar total (99,8% en la zona) sobre el estadio Johan Cruyff durante el partido de fútbol amistoso de pretemporada entre el FC Barcelona femenino y el Montpellier en el estadio Johan Cruyff. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA

La cotidianidad se vio alterada de golpe por el fenómeno del que se lleva hablando día tras día… el eclipse. En Sant Joan Despí, al igual que en Barcelona, no fue total, tuvo una visibilidad del 99,87%.

Dos jóvenes observando el inicio del eclipse solar total (99,8%) sobre el estadio Johan Cruyff durante el partido de fútbol amistoso de pretemporada entre el FC Barcelona femenino y el Montpellier. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA

En el tiempo de descanso, las miradas pasaron de centrarse en el césped a poner su atención en el cielo. Los espectadores se aglomeraron en la parte del Estadi Johan Cruyff donde aún se podía ver el sol y, con las gafas que proporcionó el club, disfrutaron del eclipse. Otros optaron por salir del recinto y ver este inusual fenómeno desde fuera.

“Viendo las retenciones que se comentaba que habría en la AP-7, pensamos que era mejor hacer un plan en Barcelona”, justificaba Albert que, con sus dos hijas y su pareja, optaron por ir al Johan Cruyff. “Somos muy del Barça, pero no solemos ir al campo. Hoy, al ser amistoso, era más barato y decidimos ver el eclipse aquí”, contaba Claudia, la madre de las dos niñas.

Empezó la segunda parte y el conjunto francés consiguió lo que no pudo hacer antes, acercarse a la portería culé. En su única llegada, lograron anotar el tanto del empate con un gran disparo de Rouquet. Poco duró la alegría del Montpellier, tan solo dos minutos después, Claudia Pina volvió a adelantar al conjunto dirigido por Pere Romeu.

"El eclipse no nos importaba mucho"

“Siempre vamos al campo, el eclipse no nos importaba mucho, pero ahora por estarlo observando nos hemos perdido el gol del Barça”, comentaba Marta entre risas, que vino acompañada de Carlota, su hermana.

Tras el segundo gol, el partido se tranquilizó. Los 1.894 espectadores también se quedaron en silencio al ver cómo el cielo oscurecía en pocos segundos. El sol ya no tocaba en las gradas, dentro del estadio no se podía observar el sol cubierto al 99% por la luna, pero todos los aficionados lo pudieron sentir al ver el cielo a oscuras.

Partido de fútbol amistoso de pretemporada entre el FC Barcelona femenino y el Montpellier. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA

Pocos minutos después, todo volvió a la normalidad, también el buen juego del Barça. Poco antes del final, las azulgranas ampliaron la distancia a través de Mayssa Baha. La joven, de tan solo 15 años, se estrenó como goleadora con el primer equipo.

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Y el encuentro terminó con la misma calma con la que empezó. Eso sí, con un eclipse de por medio. El partido sirvió para comenzar a entrar en ritmo de competición, lo que quería Pere Romeu. Pero también para entretener a unos aficionados que se mostraron entregados con su equipo. Un partido que ni las jugadoras ni los espectadores podrán olvidar. Pocas personas pueden decir haber visto un partido de fútbol y un eclipse a la vez.