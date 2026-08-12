Fútbol
El Barça vuelve a los años 90 con una tercera equipación en tonos verdes
La nueva camiseta ya se puede adquirir en las tiendas del club
Europa Press
El FC Barcelona ha presentado este miércoles su tercera equipación para la temporada 2026/27, una camiseta que recupera una estética de los años 90 y que está dominada por los tonos verdes 'frost' y 'cactus dust'.
La nueva equipación ya está disponible desde este miércoles en las tiendas del club, mientras que a partir del 17 de agosto podrá adquirirse también en el resto de puntos de venta. La camiseta presenta los dos tonos verdes en cada lado, separados por una línea en zigzag, con el logotipo de Spotify en el centro y el de Nike en la parte superior derecha.
En la espalda aparece el logotipo de la Fundació Barça, mientras que las mangas incorporan los emblemas de Midea en la equipación masculina y de BIMBO en la femenina. La camiseta está confeccionada con estructura 'jacquard' y tecnología Nike Aero-FIT, que favorece la circulación del aire para ayudar a mantener la frescura durante la práctica deportiva.
Reivindicación de La Masia
El lanzamiento de la tercera equipación está acompañado por una campaña bajo el lema 'Antes que jugadores, culers', que pone el foco en aquellos futbolistas y jugadoras que crecieron siendo aficionados del Barça antes de llegar a defender sus colores. La iniciativa reivindica el vínculo entre el club y los deportistas que se han formado en La Masia.
Además, la campaña cuenta con una pieza audiovisual que incorpora referencias a fragmentos del himno del FC Barcelona y busca destacar la conexión entre los jugadores y jugadoras y la afición, poniendo en valor una relación con el club que comienza antes de llegar al primer equipo.
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