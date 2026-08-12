El Barça libera a Ferran Torres mientras apuntala su traspaso al PSG

Una vez concluida su gira de agasajo después de marcar el gol con el que España conquistó su segundo Mundial, Ferran Torres debía incorporarse este miércoles a los entrenamientos del primer equipo del Barça junto al resto de internacionales españoles. No será así. Ante el avance de las negociaciones para ser traspasado al PSG, el delantero pidió ausentarse, a lo que el Barcelona accedió sin demasiados problemas una vez las partes han asumido que la operación de venta está a punto de concretarse.

El Barcelona, que rechazó el pasado lunes una primera oferta del PSG, podría acabar ingresando por Ferran alrededor de 55 millones de euros, incluidos los variables. Una cifra que satisfaría al club azulgrana, dado que el delantero de Foios, una vez expresó su deseo de ser reclutado por el equipo entrenado por Luis Enrique, concluye su actual vinculación con el Barça en un año. Además, Ferran tampoco quiso saber nada en su día de esperar hasta septiembre a que el Barcelona la ofreciera una propuesta de renovación.

El encuentro de Julián con Simeone

Era, pues, el momento adecuado para afrontar su salida, pese a que Flick vaya a quedarse momentáneamente, tras la salida también de Robert Lewandowski hacia la MLS, sin sus dos arietes (ambos 'nueves' aseguraban una media conjunta de 47 goles por temporada). Con todo, en el Barcelona aún hay alguna esperanza en poder seguir tensando la cuerda por Julián Álvarez, que este miércoles se reencontrará por fin con el técnico Diego Pablo Simeone.

Deco, director deportivo del Barcelona, lleva sin embargo días explorando alternativas ante las serias dificultades para llevar a cabo el fichaje del delantero argentino. Por mucho que Flick pudiera encontrar soluciones empleando a futbolistas como el mediapunta Dani Olmo, o especialistas de banda como los recién fichados Karim Adeyemi y Anthony Gordon, la idea del club es incorporar a un delantero centro que se maneje bien en el área.

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El traspaso de Ferran Torres al PSG, a zanjar una vez el equipo parisino dispute este miércoles la final de la Supercopa de Europa frente al Aston Villa en Salzburgo, será el prólogo de la otra gran operación del verano: la compra de Rodri Hernández. El capitán de la selección española, escogido mejor futbolista del último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, está llamado a incorporarse a la disciplina del Manchester City el próximo viernes, siempre y cuando el club inglés no acabe aceptando antes la propuesta del Barça. La entidad azulgrana intenta buscar fórmulas para no alcanzar los 80 millones de euros en que el City ha valorado al centrocampista español.