FC Barcelona
La abuela de Ferran Torres: "Es un chico muy bueno y muy trabajador. Siempre me pedía un euro por cada gol que marcaba"
El atacante del FC Barcelona es el nuevo embajador de la Comunitat Valenciana
El refugio personal de Ferran Torres (26 años): un municipio agrícola de 7.000 habitantes marcado por dos templos históricos
Ferran Torres está en boca de todos, tanto por su gol en la final del Mundial ante Argentina, que permitió a la selección española conquistar su segunda estrella, como por su futuro en el FC Barcelona. El delantero está cada vez más cerca de unirse al Paris Saint-Germain, aunque ambos clubes todavía deben llegar a un acuerdo.
En la última semana, el de Foios dio varias declaraciones a distintos medios de comunicación estadounidenses, donde se dejaba querer por el conjunto liderado por Luis Enrique. "Siempre que te quieran estos equipos es bueno", confesó. Unas palabras que no gustaron para nada a la directiva del conjunto azulgrana.
El pasado viernes, Ferran se convirtió en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana, un acuerdo que tiene el objetivo de proyectar e impulsar la imagen de la Comunitat Valenciana en el ámbito nacional e internacional. Horas después, el delantero recibió un homenaje en su pueblo natal, Foios.
En la celebración estuvieron sus abuelos, Pepe y Lola. En un momento dado, la abuela no dudó en coger el micrófono para decir que "estoy muy emocionada porque Ferran se ha criado en mi casa, como los cuatro nietos que tengo, y lo echo de menos".
"Siempre me pedía un euro por cada gol que marcaba"
La cara del jugador del Barça reflejaba una emoción absoluta, por lo que su abuela quiso dejar claro que "es muy buen chico y trabajador".
"Siempre me pedía un euro por cada gol que marcaba y yo se lo daba. Además, siempre le he puesto una estampita a Sant Roc, a la Mare del Patrocinio y la Mare del Desamparats", destapó en el homenaje a Ferran en Foios.
En cambio, Pepe desveló que "ya me queda poco", pero el delantero valenciano expresó que "lleva diciendo diez años que le queda poco".
Por otro lado, el futbolista del Barça remarcó que "Foios es el pueblo perfecto". "Allá donde voy siempre digo que soy de Foios y estoy muy orgulloso... me gusta venir siempre que puedo. Con la agenda que tengo es difícil, pero siempre estoy encantado de estar aquí y es un orgullo estar con toda esta gente", comentó.
Fuente: Sport
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