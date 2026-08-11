De ser excluido del Mundial a arbitrar la Supercopa de Europa: esta es la historia del colegiado somalí Omar Artan

Este miércoles en Salzburgo (21:00 h., Movistar) el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el Aston Villa de Unai Emery se enfrentarán para hacerse con un nuevo título europeo: la Supercopa de Europa. La competición que enfrenta al ganador de la Champions League con el vencedor de la Europa League tendrá lugar en Salzburgo (Austria).

Pero lejos del aliciente que ya tiene el partido en sí, esta final cerrará el capítulo de una historia de justicia protagonizada por el colegiado de la final. Omar Artan es un árbitro somalí, con una gran reputación en el continente africano, que había sido elegido para arbitrar en el Mundial de este verano, convirtiéndose en el primer somalí en hacerlo.

No pudo acceder ni con un visado válido

Sin embargo, las duras restricciones migratorias de Estados Unidos frustraron su sueño. Artan tenía un visado válido, pero la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza le impidió acceder al país norteamericano. Y es que Somalia estaba incluida entre las doce nacionalidades perjudicadas por las restricciones introducidas por el gobierno de Donald Trump. Posteriormente, un funcionario estadounidense aseguró que la negativa concreta a Artan estaba relacionada con supuestos vínculos con personas sospechosas de pertenecer a organizaciones terroristas.

El árbitro reconoció que "fue un periodo muy duro", pues supuso perder la oportunidad de cumplir un sueño que había llegado tras muchos años de trabajo. Artan forma parte de la lista internacional de FIFA desde 2018 y se fue convirtiendo en uno de los árbitros africanos más reconocidos con el paso de los años. En 2024 fue el primer somalí en dirigir un partido de la Copa Africana de Naciones y, en la temporada 2025-26, arbitró la vuelta de la final de la Champions League africana. El año pasado también recibió el premio al mejor árbitro masculino de la CAF.

Nueva oportunidad

La decepción se convirtió en una nueva oportunidad cuando la UEFA decidió ofrecerle otro escaparate, arbitrar la Supercopa de Europa. El somalí de 34 años se convertirá en el primer colegiado no europeo en dirigir un partido de este torneo. Este nombramiento que llega en el marco del acuerdo de cooperación firmado este año entre UEFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

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"Nunca dejes de soñar" es la frase con la que Artan resumió este giro de guion. "Creo que si yo puedo tener éxito, cualquiera puede", aseguró, dándo un mensaje para todos los árbitros que iniciaron sus carreras desde abajo.