Messi rompe su silencio y aclara los rumores sobre la llegada de su hijo Thiago a la Masia

Leo Messi decidió cortar de raíz los rumores que, en pocas horas, habían inundado las redes sociales y algunos medios internacionales: la supuesta llegada de Thiago Messi a La Masia.

En la previa del duelo de Leagues Cup ante Atlético San Luis, el periodista Bruno Vain lo interceptó con una pregunta directa: "¿Se va Thiaguito?". Messi, relajado y sin detener su marcha, respondió con una sola palabra: "No". La contundencia del capitán argentino bastó para desactivar una historia que había crecido sin ningún respaldo oficial.

El presente de Thiago en Inter Miami

Thiago Messi, de 13 años, continuará su formación en las divisiones juveniles de Inter Miami, donde juega desde 2023 como mediocampista.

El joven futbolista se caracteriza por un perfil más organizador y cerebral, tal como explicó su padre en una entrevista con Simplemente Fútbol: "Es más pensante, más organizador, más medio". Su evolución en la academia del club estadounidense se mantiene estable y alejada, por ahora, de cualquier regreso a Barcelona.

Las especulaciones no surgieron de la nada. Thiago ya había pasado por la Barça Escola entre 2016 y 2019, durante la etapa de Messi en el club catalán, y también por la cantera del Paris Saint-Germain antes de instalarse en Estados Unidos. Además, su edad generó paralelismos simbólicos: está a tres meses de cumplir los mismos años que tenía Lionel cuando dejó Rosario para iniciar su carrera en Catalunya.

La aclaración del astro argentino llegó en un contexto deportivo brillante. En su debut en la Leagues Cup, Messi anotó dos goles y una asistencia en la victoria 4-2 de Inter Miami ante Atlético San Luis, reafirmando su liderazgo dentro y fuera del campo. Una vez despejado el rumor, volvió a expresarse donde mejor lo hace: en el césped, con otra actuación determinante.

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Con la palabra de Messi como cierre definitivo, Thiago continuará su desarrollo en Inter Miami, lejos de los focos que lo situaban en Barcelona y enfocado en su propio camino formativo. La historia, que duró menos de 24 horas, quedó desactivada con una respuesta breve, firme y suficiente.

Fuente: Sport