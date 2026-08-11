Fútbol
Google Gemini y Google Pixel se convierten en nuevos patrocinadores del Barça
El acuerdo permitirá al FC Barcelona desarrollar experiencias con inteligencia artificial para sus aficionados y generar contenidos exclusivos con los primeros equipos masculino y femenino
El FC Barcelona ha incorporado a Google Gemini y Google Pixel como nuevos socios comerciales del club. Gemini será el 'Official Consumer AI Partner' de la entidad azulgrana, mientras que Pixel asumirá la categoría de 'Official Mobile Phone Partner', según ha anunciado el club.
La alianza pretende trasladar las herramientas de inteligencia artificial de Google y sus dispositivos móviles a la relación del Barça con sus seguidores. El acuerdo abarcará tanto al primer equipo masculino como al femenino y contempla el desarrollo de nuevas experiencias digitales vinculadas a los partidos y a los contenidos del club.
Una de las principales apuestas será el uso de Gemini como herramienta para ofrecer información y experiencias personalizadas a los aficionados. Según los ejemplos planteados por las dos compañías, la inteligencia artificial podrá utilizarse para analizar aspectos tácticos de los encuentros o generar contenidos creativos relacionados con la experiencia de un día de partido.
La IA entra en escena
El acuerdo también prevé emplear la IA para crear contenidos a partir de las emociones y vivencias de los seguidores, desde canciones de animación hasta experiencias que busquen recrear situaciones vinculadas al juego y al Spotify Camp Nou.
Por su parte, los teléfonos Google Pixel tendrán presencia en la producción de contenidos digitales del Barça. Los dispositivos se utilizarán para mostrar el día a día de los primeros equipos masculino y femenino y la colaboración incluirá también opciones de personalización de los teléfonos relacionadas con la identidad del club.
La directora de marketing de Google, Ester Marinas, ha asegurado que la compañía quiere combinar las capacidades de Pixel y Gemini para explorar nuevas fórmulas dentro de los patrocinios deportivos. El objetivo, ha señalado, es que los aficionados puedan "capturar, analizar y celebrar" el fútbol de una forma más personalizada y creativa.
Desde el FC Barcelona, el director de patrocinios globales, Marc Bruix, ha destacado la combinación entre tecnología y fútbol que plantea el acuerdo. Según Bruix, la colaboración permitirá ofrecer desde contenido exclusivo grabado con teléfonos Pixel hasta nuevas experiencias basadas en la inteligencia artificial de Gemini.
La incorporación de Google amplía así la estrategia comercial y digital del Barça con una alianza centrada especialmente en la inteligencia artificial, los contenidos para aficionados y la tecnología móvil.
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