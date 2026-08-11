Expertos advierten de que superar dosis de suplementos alimenticios puede causar toxicidad

Consumir suplementos alimenticios sin supervisión ni déficit verificado puede causar toxicidad hepática y renal, además de alterar el efecto de medicamentos habituales, según ha alertado este martes la profesora de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) María José Alonso.

En un comunicado, la especialista ha señalado que el hecho de que se vendan sin receta o se comercialicen como "naturales" no convierte a estos productos en inocuos ni necesarios.

Alonso ha advertido de que combinar varios preparados para el cabello, la piel o el deporte conlleva el riesgo de duplicar ingredientes e ingerir dosis tóxicas de vitaminas liposolubles como la A, D, E y K -que el cuerpo no elimina fácilmente-, lo que aumenta el riesgo de sufrir daños hepáticos y renales.

La suma de cantidades del mismo ingrediente, repetido en diferentes productos, puede causar "sobredosificación y efectos secundarios", como el aumento del riesgo de toxicidad hepática y renal.

Errores en el comsumo

Uno de los mayores peligros clínicos reside en la interacción con fármacos de uso crónico, ya que existen más de 70 plantas y complementos comunes, como el ajo, el jengibre o la vitamina K, capaces de alterar la acción de los anticoagulantes y provocar desde sangrados hasta trombos.

A esto se suman errores habituales de consumo como abrir o triturar las cápsulas, una práctica que la profesora desaconseja porque destruye el recubrimiento de liberación prolongada, anula su eficacia y puede causar graves irritaciones gástricas.

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Por todo ello, Alonso ha enfatizado que la suplementación solo está indicada ante carencias médicas acreditadas -como la vitamina B12 en personas veganas o el ácido fólico en el embarazo- y siempre bajo pauta sanitaria.