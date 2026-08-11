La mallorquina Estella Tonrath se queda a las puertas del podio en los 200 espalda

La nadadora mallorquina Estella Llum Tonrath Nollgen apuntaba al podio en los 200 metros espalda de los Europeos de París después de lograr este lunes el pase a la final con el tercer mejor tiempo de todas las participantes. Sin embargo, la balear no pudo culminar sus buenas perspectivas en la lucha por las medallas y terminó quinta en la final disputada en el Centro Acuático de París.

Tonrath, de 19 años, había ofrecido una de sus mejores versiones en las semifinales. Entonces, la española completó la prueba en 2:08.99, solo por detrás de la británica Katie Shanahan (2:07.61) y la portuguesa Camila Rebelo (2:08.48), y confirmó así su candidatura a las primeras posiciones. Su marca le permitió acceder a la final desde la tercera posición y ocupar la calle tres en una carrera en la que partía entre las principales aspirantes al podio.

La mallorquina, además, llegaba a estos Europeos como una de las referencias continentales de la prueba. Su mejor registro es el 2:08.03 que estableció en junio de 2025 y que continúa siendo el récord de España, una marca que también la situaba segunda en la lista de inscripción de los campeonatos de París, únicamente por detrás de Anastasiya Shkurdai.

Quinto puesto luchado

En la final, sin embargo, Tonrath no pudo repetir el rendimiento de la semifinal y acabó quinta con un tiempo de 2:09.05, a escasas décimas de las posiciones de medalla. La británica Katie Shanahan se hizo con el oro, mientras que la portuguesa Camila Rebelo, vigente campeona de Europa de la distancia, se colgó la plata y la francesa Pauline Mahieu completó el podio. Rebelo llegaba a París como campeona continental desde Belgrado 2024, donde además estableció el récord portugués de los 200 espalda con 2:08.95. En cuarta posición terminó la alemana Lise Seidel tras adelantarla en los metros finales.

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El resultado deja a Tonrath a las puertas de su primer gran podio absoluto en un campeonato europeo, pero confirma también su progresión en una distancia en la que ya se ha instalado entre las mejores nadadoras del continente. Con 19 años y tras haber rebajado en los últimos años sus registros hasta situar el récord nacional en 2:08.03, la mallorquina afronta ahora el reto de consolidarse en las grandes finales internacionales y acercarse a una barrera de los 2:08 que ya ha rozado en París.