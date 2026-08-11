¿Por qué ex jugadores de la NBA pretenden competir en la liga femenina?: una normativa ambigua que no habla de la identidad de género o el sexo asignado al nacer

La clara división ideológica que presenta Estados Unidos se plasma de forma idéntica en su deporte de élite. Recientemente, el debate sobre la participación de mujeres trans en el deporte femenino se intensificó por unas declaraciones de Sophie Cunningham, jugadora de la WNBA que nunca se corta la lengua. La bola de nieve se hizo tan inmensa hasta el punto de que dos exjugadores de la NBA, Enes Kanter y Royce White, hicieron oficial su candidatura al Draft de 2027 de la liga femenina.

"Quiero proteger a las chicas jóvenes en los vestuarios, o a las chicas que practican deporte y que no deberían tener que competir contra hombres biológicos", declaró Cunningham. Poco después, la jugadora de las Indiana Fever reafirmó sus palabras: "He dicho lo que he dicho y creo que es algo de bastante sentido común".

División en el país y en la liga

La norteamericana se convirtió en la abanderada del sector conservador, poniendo en el foco mediático el debate sobre las deportistas trans. Entre los apoyos, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, no dudó en elogiar sus palabras: "Lo que le diría a Sophie y a cualquiera es que sigan expresando su opinión. De hecho, por cada persona que los critica, están inspirando a una docena de personas", comentó.

Dentro de la liga, la entrenadora de las Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, protestó vistiendo una camiseta con el mensaje "los niños trans también tienen su lugar". También la copropietaria de las Seattle Storm, Celeste Keaton, llegó a encararse con dos jóvenes que mostraban su apoyo explícito a Cunningham con carteles.

La entrenadora de las Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, con una camiseta en apoyo a los niños trans. / Abbie Parr / Associated Press

La liga no se posiciona y pide paciencia

¿Y que dijo la WNBA al respecto? Su comisionada, Cathy Engelbert, envió una nota interna a los equipos, obtenida el pasado sábado por ESPN, en la que aseguró que están trabajando para garantizar la "integridad" de la liga y una "competencia justa". "Sé que muchos de vosotros habéis recibido preguntas en las últimas semanas sobre la participación de las deportistas trans en el baloncesto femenino, y espero que este tema siga suscitando mucha atención", añadió Engelbert.

La normativa actual de la liga señala que "solo las jugadoras que sean mujeres pueden jugar en la WNBA", sin especificar nada sobre la identidad de género o el sexo asignado al nacer. La ambigüedad de las normas y el no posicionamiento de la comisionada, fue aprovechado por algunos jugadores para incendiar aún más el debate.

Dos ex NBA en el draft de la liga femenina

Los exjugadores de la NBA Enes Kanter y Royce White se declararon oficialmente como "elegibles" para jugar en la WNBA, argumentando que se identifican como mujeres. Los medios estadounidenses no dudaron en definir las candidaturas como un desafío directo y una provocación a la liga femenina de baloncesto.

Kanter, que tuvo una notable carrera NBA dentro de la pista, también destacó por expresar sus opiniones sobre los temas más controvertidos. En esta ocasión, entró a la polémica de lleno: "Si simplemente declarar quién eres es todo lo que se requiere, entonces cumplo con cada uno de los requisitos necesarios para competir en la WNBA. Mi equipo y yo hemos examinado cuidadosamente los criterios de elegibilidad de la liga y el marco regulatorio en torno a la autoidentificación y la inclusión. Basado en las directrices actuales, puedo y me estoy declarando oficialmente elegible para el próximo draft de la WNBA en abril de 2027", afirmó.

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A la espera de una respuesta

El pívot de origen turco también quiso dejar claro que no se trata de una "burla" o "falta de respeto", Kanter va en serio. "Solicito que la Oficina de la Liga de la WNBA confirme la recepción de este documento y dirija cualquier comunicación futura", pidió. Queda por ver la respuesta de la liga, que aún no se quiso mojar sobre la polémica, mientras tanto, el jugador espera una respuesta positiva de la liga.