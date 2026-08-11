Natación
Carlos Garach, el militar que ha roto el histórico récord de natación de Marco Rivera en el 800 libre
El granadino de 22 años rompe la legendaria marca en el Campeonato de Europa de París
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Efe
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El granadino Carlos Garach estableció un nuevo récord de España de los 800 libre, tras firmar este martes un tiempo de 7:48.26 minutos en las preliminares de los Europeos de París.
Garach, de 22 años, rebajó en 83 centésimas la anterior plusmarca nacional en posesión de Marcos Rivera con un crono de 7:49.09 desde los Mundiales disputados en Roma en el año 2009.
Un 'mordisco' que permitió al andaluz, que regresó esta temporada a las piscinas tras un parón de un año en el que se centro en su formación militar, acceder a la final que se disputará este miércoles con la séptima mejor marca de todos los participantes.
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