El Barça pierde 47 goles por temporada sin Lewandowski ni Ferran

Si cubrir la baja de Robert Lewandowski era una necesidad, tener que tapar también la de Ferran Torres es una emergencia. El Barça ha perdido a su máximo goleador de los últimos cuatro años y ha perdido, al menos emocionalmente, al segundo artillero más resolutivo. Los dos nueves que debería tener un equipo que se precia de campeón. Como lo ha sido el Barça con ellos: tres Ligas en cuatro temporadas.

Hansi Flick espera que el Barça le fiche el delantero (o los delanteros) que subsanen la merma de los 47 goles por temporada que garantizaban -ultimamente, mejor repartidos- Lewandowski y Ferran. El promedio exacto son 46,25; redondeado al alza podrían ser 50 perfectamente por las asistencias que han complementado sus estadísticas realizadoras. Entre los dos, en cuatro años han aportado 185 goles.

Ferran y Lewandowski, tras un gol del valenciano al Girona en la Liga 2024-25. / Valentí Enrich / SPO

Delanteros que no son 'nueves'

El Barça ha fichado a dos delanteros, pero Anthony Gordon y Karim Adeyemi no llegan para llenar el vacío de Lewandowski; en todo caso, son alternativas a Marcus Rashford y al pobre Roony Bardghji, que iba a ser cedido o traspasado y ahora será un lesionado de larga duración. El alter ego de Lewandowski no ha llegado, Ni se adivina a lo lejos quién podría ser el de Ferran Torres si acaba marchándose como es su deseo.

Por más que Flick dijera en Birmingham que Gordon y Adeyemi pueden jugar en la franja central del campo, y puede hacerlo Dani Olmo y algún día lo hará Lamine Yamal, el entrenador desea un delantero centro natural. Flick duda que pueda serlo el silencioso Hamza Abdelkarim, todavía tierno a los 18 años y no solo por la edad. Tiene ejemplos en la plantilla de otros jóvenes más descarados.

Lamine Yamal y Julián Álvarez disputan un balón en la ida de los cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Camp Nou. / JORDI COTRINA / EPC

El mercado escasea

El Barça camufló que deseaba a Gordon y Adeyemi y los contrató; anunció que quería contratar a Julián Álvarez, y no sólo todavía le espera sino que el Atlético le ha dado con la puerta en las narices. Toda Europa sabe que Deco busca un nueve para Flick y todos los equipos que tienen uno con cara y ojos permanecen al lado del teléfono para atender la llamada del director técnico azulgrana.

El mercado escasea. A día de hoy, apenas el serbio Dusan Vlahovic (26 años) está sin equipo después de que acabara su contrato con la Juventus en junio. Los demás arietes tienen propietario. Incluso el nigeriano Victor Osimhen (27), a malas con el Galatasaray, obligaría a pasar por caja. Algunos medios sostienen que sería el posible recambio de Julián si le abrieran la puerta del Calderón.

Ferran dedica su gol a Hansi Flick en el Camp Nou ante el Real Madrid. / Jordi Cotrina / EPC

La puñalada de Ferran

Cada vez que pierde a un jugador, Flick siente una puñalada. Le ha pasado con los jugadores en quien más ha confiado, tanto sirve Iñigo Martínez como Dro por diferentes motivos. Ferran se ha convertido en quien es gracias a su esfuerzo y a la elevada confianza que ha adquirido cultivando su autoestima. El promedio goleador que ha alcanzado en las dos campañas con Flick se ha multiplicado respecto al que exhibía con Xavi.

Los números son expresivos, aunque no lo digan todo. Ferran, de 26 años, lleva cuatro campañas y media en el Barça, desde que llegara en enero de 2022 a cambio de 55 millones más 10 en variables. A Xavi le dio un total de 25 goles en 113 partidos, con un máximo de 11 por temporada, y un promedio de 0,17 goles por partido. Con Flick ha anotado 40 goles (19 y 21) en 94 partidos: 0,42 por partido.

Lewandowski y Ferran Torres estudian el lanzamiento de una falta durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Valencia en abril de 2024. / JORDI COTRINA / EPC

Sólo 31 veces juntos

Ferran ha disputado menos partidos y menos minutos que Lewandowski, y han coincidido poquísimas veces en la alineación: tan solo en 31 partidos (de 213 posibles), y en todos con Ferran escorado hacia la banda izquierda. Esta pasada campaña, sin embargo, el valenciano ya había desplazado al polaco de la titularidad.

Lewandowski ha exprimido en el Barça sus dotes goleadoras. Llegó con 33 años (45 millones más 5 en variables costó del Bayern Múnich) y ha mantenido su regularidad con Xavi (59 goles en 95 partidos) y con Flick (61 en 98). Han cantado los culés 120 goles (en 193 partidos, una media de 0,62 por partido) de Lewandowski y otros 65 de Ferran que, de momento, también han desaparecido.