El Barça confirma la grave lesión de Roony Bardghji que le hará perderse la temporada

El Fútbol Club Barcelona confirmó este martes los peores pronósticos en cuanto a la grave lesión de Roony Bardghji. El extremo sueco de 20 años sufrió en el entrenamiento del lunes una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Según el parte médico emitido por la entidad azulgrana, Roony será intervenido en los próximos días.

Aunque el Barcelona no concretó los plazos de recuperación, Roony debería estar alrededor de nueve meses de baja, por lo que se perderá la temporada que está a punto de comenzar. Además, la dirección deportiva azulgrana no podrá concretar su venta después de que el técnico Hansi Flick hubiera invitado al futbolista a buscar destino ante las escasas posibilidades de participación que tenía con la nueva composición de la plantilla, a la que han llegado los extremos Karim Adeyemi y Anthony Gordon.

Roony ya se rompió el ligamento cruzado anterior de la misma rodilla durante su etapa en el Copenhague. Fue tras su recuperación cuando Deco, director deportivo azulgrana, decidió apostar por él con el convencimiento de que en Barcelona podría, si no propulsar al futbolista, revalorizarlo para una hipotética venta. Así, el verano pasado el Barça desembolsó 2,5 millones de euros por el atacante. Aunque la imponente presencia de Lamine Yamal en la orilla derecha cercenó cualquier posibilidad de Roony, que tampoco pudo aprovechar en demasía las oportunidades de las que dispuso.

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El Barça podrá emplear el 80% del coste salarial de Roony de cara a sus equilibrios con el 'fair play' financiero, algo que aún no sabe si podrá hacer con otro lesionado de larga duración, Frenkie de Jong, que aún no ha decidido si pasará por el quirófano.