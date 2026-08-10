La UEFA, la CONCACAF y la AFC critican la deshonestidad de la FIFA de Infantino: "Se ha roto la confianza mediante el engaño"

Las confederaciones UEFA, CONCACAF y AFC criticaron este lunes a la FIFA por no reconocer su error en el proyecto FIFA Forward Enterprise como un "fallo de juicio", por calificarlo como un "fallo de comunicación" y, al mismo tiempo, denunciaron la "reunión selecta" de la FIFA con Marruecos, según señalaron en un comunicado conjunto.

"La reciente carta de la FIFA a sus vicepresidentes y a las 211 federaciones miembro reconoce que se cometieron errores en el proceso. Lo trata como un fallo de comunicación, cuando lo que el fútbol presenció fue un error de juicio", denunciaron las tres confederaciones.

Además, aseguran que la propuesta, presentada "en un plazo muy ajustado" y sin una consulta significativa, se impulsó hacia una fecha límite antes de que las federaciones miembro pudieran examinar "adecuadamente sus términos". "No es fruto de un descuido, sino de un diseño destinado a limitar el escrutinio", aseguran.

Asimismo, según las confederaciones UEFA (Europa), CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe) y AFC (Asia), en la carta no se reconoció que la propuesta fuera "intrínsecamente errónea". "Sigue sin reconocerse que intentar vender una participación en la Copa del Mundo de la FIFA fue un profundo error de juicio -no solo un paso en falso en el procedimiento, sino una violación fundamental de la confianza de las mismas instituciones a las que la FIFA está llamada a servir-", aseveró.

Y es que la FIFA, tras no recibir el apoyo suficiente de las confederaciones para impulsar su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), que contemplaba vender el 20 por ciento de sus derechos comerciales a una filial impulsada por el propio organismo rector del fútbol mundial, con el objetivo de atraer inversores privados, explicó los detalles de este plan.

Un informe

"La FIFA también se ha comprometido a presentar un informe completo sobre estos hechos al Consejo de la FIFA, sin reconocer, una vez más, que una gobernanza adecuada ante una falta de criterio tan grave exigiría que dicha revisión fuera llevada a cabo por un tercero totalmente independiente, y no por la propia FIFA, su personal ni ninguna otra parte interesada del mundo del fútbol. La administración de la FIFA no debería desempeñar ningún papel en la realización de la revisión", continuó el comunicado.

Por ello, las tres confederaciones coincidieron en que el fútbol no debe pertenecer a ninguna persona ni institución. "Pertenece a los jugadores, aficionados, clubes, a las federaciones miembro y a todas las instituciones encargadas de velar por su futuro", aseguraron.

"El crecimiento de la última década ha sido real. Pero ese progreso nunca fue obra de una sola persona. Fue el resultado del trabajo de la FIFA, las confederaciones, las federaciones miembro y las miles de personas que dedican su vida a este deporte", reconocieron.

"La integridad del fútbol"

También destacaron los "logros compartidos" por todas las asociaciones del fútbol recientemente. "La ampliación de los torneos, la adjudicación de las Copas del Mundo de la FIFA de 2030 y 2034, la distribución de recursos a las federaciones", detallaron.

Además, en el ámbito económico, UEFA, CONCACAF y AFC afirmaron que todas las confederaciones exigieron una "distribución responsable de las enormes reservas de la FIFA, con el objetivo de reforzar la inversión en el desarrollo de las federaciones miembro".

"Tampoco se trata de que ninguna federación miembro pierda el apoyo que se ha ganado, a pesar de la campaña de miedo dirigida a nuestros miembros para sugerir lo contrario. Tampoco se trata de replantearse la ampliación de las competiciones, la asignación de las Copas del Mundo ni ninguna otra decisión tomada colectivamente. Esas decisiones se tomaron de forma conjunta y deben mantenerse", añadieron. "Se trata de algo más fundamental: la integridad del fútbol y de quienes han sido elegidos para dirigirlo", aseveraron.

"No es la conducta propia"

Por este motivo, las tres confederaciones señalaron que el liderazgo en el fútbol no es "una posesión", ni se trata de "ostentar ni de exigir el poder para mantenerlo", sino un servicio hacia la "familia del fútbol" que lo confía. "Cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad, ese deber ha sido abandonado", destacó el comunicado.

"La propia carta de la FIFA también confirma que solo un cargo electo estuvo presente en la reunión de la dirección celebrada en Marruecos. No se invitó a participar a ningún miembro del Consejo de la FIFA ni a ninguna federación miembro. Solo estuvo presente el comité de gestión, compuesto por altos cargos empleados por la FIFA", expusieron UEFA, CONCACAF y AFC.

Para las tres confederaciones, esta reunión, que se convocó en el extranjero a un "número selecto" de miembros del Comité de Gestión de la FIFA, reforzó sus preocupaciones y representó una continuación del "mismo patrón de conducta" que ha llevado a esta situación. "No es la conducta propia de un guardián del fútbol, sino de alguien que cree que el fútbol le debe rendir cuentas a él. Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber transparencia", señalaron en su crítica directa al presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino.

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"Estas no son las cualidades que el fútbol merece en sus dirigentes. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera ni por nuestra cuenta, sino juntos, y por el deber que tenemos para con el fútbol al que servimos", afirmaron. "La fuerza del fútbol siempre ha sido su unidad. Pedimos que ahora se respete esa unidad, que haya unos dirigentes que sirvan al fútbol, no que pretendan mandarlo", zanjaron.