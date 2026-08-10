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Robert Lewandowski vuelve a sentirse importante en Chicago mientras el Barça sigue buscando un 'nueve'

El atacante de 37 años anotó el tercer gol de su equipo para certificar la victoria ante el Santos mexicano

Robert Lewandowski celebra su gol con Chicago Fire.

Robert Lewandowski celebra su gol con Chicago Fire. / JUSTIN CASTERLINE / Getty Images via AFP

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Max Pérez

Barcelona
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Los viejos rockeros nunca mueren y Robert Lewandowski es uno de ellos. El mejor futbolista polaco de la historia, con mucha diferencia respecto al segundo, sigue aportando goles. Ahora en Estados Unidos con Chicago Fire. Mientras, en el otro lado del atlántico, Deco y su equipo continúan en la búsqueda de un sustituto que encabece el ataque del Barcelona.

Lewandowski, de 37 años, volvió a encontrarse con el gol en la victoria de su equipo ante el Santos mexicano. Chicago Fire se impuso por 3-1 en el segundo partido de la fase de grupos de la Leagues Cup, esa competición que enfrenta a clubes de la MLS con los de la Liga MX.

Un gol de toda la vida

El exazulgrana puso el tercer y definitivo gol con una acción digna del delantero pícaro que es. Ya en el tiempo añadido, el polaco supo aprovechar un disparo lejano rechazado por el portero. El balón quedó muerto y Lewandowski, como lo ha hecho toda su vida, se anticipó al defensor y solo tuvo que empujarlo al fondo de la red.

El conjunto mexicano se adelantó primero a través de Zinckernagel, pero los estadounidenses consiguieron darle la vuelta y sentenciar el partido con un nuevo tanto de su fichaje estrella. Lo había intentado sin suerte durante todo el partido y recibió su recompensa a escasos minutos del pitido final.

Cruz Azul, su próximo rival

El conjunto de Chicago encadena dos victorias en la Leagues Cup y se encuentra invicto en el grupo B del torneo. Por su parte, Lewandowski acumula tres goles en cinco partidos disputados con su nuevo club demostrando que aún le queda mucho por ofrecer.

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El próximo jueves Chicago Fire se medirá a Cruz Azul, que tampoco ha perdido aún en la Leagues Cup, por lo que Lewandowski tendrá que dar lo mejor de sí para sacar un buen resultado de este tercer y último partido de fase de grupos.

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