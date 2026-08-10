España logra una meritoria sexta plaza en el 4x200 con un equipo de futuro

El equipo español femenino de relevos concluyó en una meritoria sexta posición su actuación en la final del 4x200 metros estilo libre de los Europeos de París que hace vislumbrar un más que ilusionante futuro para el cuartero español.

De hecho, el equipo integrado por Ainhoa Campabadal, María Daza, Irene Ciércoles Alba Herrero, que firmó un tiempo de 7:54.94 minutos, pareció en disposición de poder amenazar el récord de España vigente desde 2013.

Una plusmarca que sirvió a Melanie Costa, Patricia Castro, Mireia Belmonte y Beatriz Gómez para rozar el podio en los Mundiales de Barcelona tras concluir quintas en la final con una marca de 7:53.20 minutos.

Registros y puestos que parecen al alcance del actual equipo español si mantiene la misma línea que mostró este miércoles en el Centro Olímpico Acuático de París, donde ocupó puestos de podio durante casi la mitad de la prueba.

Dominio de Gran Bretaña

No pudo tener mejor puesta en escena el relevo español gracias a una gran posta inicial de Ainhoa Campadabal, que con un tiempo de 1:57.33 minutos completó los primeros 200 metros en cuarta posición.

Un puesto que durante sus tres primeros largos mejoró María Daza que se situó tercera tras Gran Bretaña, que acabaría por alzarse con la medalla de oro, y de Hungría.

Pero Daza, que apenas una hora antes estableció un nuevo récord de España en las semifinales de los 100 libre, no pudo mantener el ritmo y acabó pasando el testigo a la jovencísima Irene Ciércoles, de tan solo 16 años, en quinta posición.

Puesto que la turolense, que debuta en estos Europeos en una gran cita internacional absoluta, defendió con uñas y dientes tras firmar exactamente el mismo crono, 1:58.66 minutos, que logró en las series matutinas, en las que Ciércoles fue decisiva para acceder a la final.

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Quinta plaza que España no pudo defender, pese al empeño de Alba Herrero, ante el impulso del equipo italiano que relegó a las nadadoras españolas a la sexta posición final, que hace pensar que en un ilusionante futuro.