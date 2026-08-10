Enes Kanter reclama oficialmente jugar como mujer en la WNBA femenina

El pívot turco Enes Kanter Freedom, jugador con 11 años de experiencia en la NBA, hizo oficial este lunes su candidatura al 'Draft' de la WNBA, la liga estadounidense femenina, en medio una polémica batalla cultural sobre deportistas trans en la competición.

Hace un par de días, el turco ya utilizó sus redes sociales para comunicar su deseo de presentarse a la liga femenina tras examinar "cuidadosamente" los criterios de elegibilidad de la competición.

En un nuevo mensaje en la red social X y acompañado por un vídeo, Kanter rubrica con su firma una declaración oficial para el 'Draft' de la WNBA 2027, con fecha correspondiente al 6 de agosto.

"Le ruego que acepte este documento formal como mi notificación oficial por escrito a la WNBA de mi decisión voluntaria de inscribirme en la lista de jugadoras para el Draft de la WNBA de 2027. De conformidad con el actual convenio colectivo de la liga, presento esta notificación para ejercer mis derechos de Draft y para confirmar que tengo al menos 22 años y que no me queda elegibilidad interuniversitaria, tal y como exige el artículo XIII, sección 1(b)", se lee en el documento.

"Solicito que la Oficina de la Liga de la WNBA confirme la recepción de este documento y dirija cualquier comunicación futura a mi dirección de correo electrónico personal indicada anteriormente. Gracias por tramitar oficialmente mi inscripción en el grupo de candidatas para el Draft de 2027", continuó.

En el vídeo aparece el propio Kanter con una camiseta con el lema 'Invest in Women. Pay Women. Hire Women' (Invierte en las mujeres. Paga a las mujeres. Contrata a las mujeres), de la línea de ropa creada por la abogada Kelsey Trainor y que fue todo un fenómeno global.

Mientras que el post subido dice: "He declarado oficialmente para el Draft de la WNBA de 2027", acompañado por la etiqueta #LetFreedomPlay (Dejad jugar a Freedom (Enes Kanter Freedom).

Un nuevo frente en la NBA

La WNBA se ha convertido en las últimas semanas en el nuevo frente de la polémica batalla cultural sobre deportistas trans, un debate que la liga abordará la próxima semana a través de un grupo de trabajo formado por presidentes y directores generales de sus equipos.

La comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, envió una nota interna a los equipos, obtenida por ESPN hace unos días, en la que aseguró que trabaja para garantizar la "integridad" de la liga y una "competencia justa".

"Sé que muchos de ustedes han recibido preguntas en las últimas semanas sobre la participación de las deportistas trans en el baloncesto femenino, y espero que este tema siga suscitando mucha atención", añadió Engelbert.

Enes Kanter y Royce White piden jugar en la WNBA

Las normas actuales de la liga indican que "solo las jugadoras que sean mujeres pueden jugar en la WNBA", pero no incluye nada específica sobre la identidad de género o el sexo asignado al nacer.

Aprovechando el debate y esta ambigüedad, los exjugadores de la NBA Enes Kanter Freedom y Royce White se han declarado en las últimas horas "elegibles" para jugar en la WNBA dado que, según aseguraron, se identifican como mujeres.

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Ahora, el turco ha sido el primero en hacer oficial su candidatura.