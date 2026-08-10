Binipreu se convierte en nuevo patrocinador del Bàsquet Menorca

Binipreu se ha incorporado como nuevo patrocinador del Bàsquet Menorca para la temporada 2026/2027. El acuerdo se ha formalizado este lunes en el centro comercial Binipreu Maó con la participación de Manel Romero, consejero delegado y presidente de Condis Supermercats; Oriol Segura, presidente del Club Bàsquet Menorca, y Miguel Ortiz, director general de la entidad deportiva.

La colaboración contempla distintas acciones promocionales a lo largo de la temporada. Entre ellas figura la creación de un espacio oficial de merchandising del Bàsquet Menorca en el centro comercial Binipreu Maó, además de actividades con jugadores del primer equipo.

El acuerdo supone también la entrada en el entorno de patrocinadores del club de una empresa vinculada al sector de la gran distribución alimentaria, hasta ahora sin presencia en la cartera de colaboradores de la entidad.

El presidente del Bàsquet Menorca, Oriol Segura, ha destacado que la incorporación de Binipreu refleja la confianza de nuevas empresas en el proyecto del club. También ha subrayado la relevancia de que el acuerdo llegue de la mano de Condis en un momento de transición para la histórica cadena menorquina.

Condis acordó el pasado junio la adquisición de Binipreu, una operación con la que el grupo catalán ha desembarcado en Menorca. La cadena menorquina, fundada en 2005, cuenta actualmente con ocho supermercados repartidos entre Maó, Es Castell, Alaior, Es Migjorn Gran y Ferreries, además del centro comercial Binipreu Menorca y varias plataformas logísticas.

Ilusión

Por su parte, el consejero delegado de Condis, Manel Romero, ha señalado que el patrocinio permitirá a la compañía ganar presencia en la vida social y deportiva de Menorca. La empresa pretende utilizar la colaboración con el club para desarrollar iniciativas dirigidas a clientes y consumidores de la isla. «Nos ilusiona mucho empezar a participar de la vida social y deportiva de la isla de la mano de uno de los clubes más relevantes de Menorca. Para Binipreu es un orgullo acompañar al Bàsquet Menorca y sumarnos a un proyecto que representa los valores de cercanía, esfuerzo y comunidad que compartimos como marca».

El director general del Bàsquet Menorca, Miguel Ortiz, ha enmarcado el acuerdo en la estrategia del club de estrechar relaciones con el tejido empresarial menorquín y ha considerado que la apuesta de Condis supone un reconocimiento a la implantación social de la entidad: «Que una empresa como Condis, en un momento tan importante como es el inicio de esta nueva etapa en la Isla, apueste por el Bàsquet Menorca y nos incorpore dentro de su estrategia de marca es una gran noticia para nosotros. Es también un reconocimiento a la penetración que tiene el club en la sociedad menorquina y a nuestra capacidad para conectar empresas, aficionados y territorio. Queremos que esta colaboración sea útil para ambas partes y contribuir a que Binipreu y Condis sigan reforzando su vinculación con Menorca".

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Condis Supermercats, fundada en 1961, dispone de una red de más de 740 establecimientos entre supermercados propios y franquiciados. La compañía está dirigida por Manel Romero desde la entrada, en 2021, de un fondo de inversión y un grupo de directivos en sustitución de la familia fundadora.