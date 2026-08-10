El Barça rechaza la primera oferta del PSG por Ferran

El Paris Saint-Germain ha mostrado oficialmente su voluntad de fichar Ferran Torres. Después de varios días en que ese interés era voceado por allegados del futbolista, mientras él cultivaba la incertidumbre sobre su continuidad, el club francés ha enviado su primera oferta al Barça, Y, como todas las primeras ofertas, digna de ser rechazada. Igual que le ha sucedido al club azulgrana cuando se dirigió al Manchester City para fichar a Rodri. Las dos operaciones parecen discurrir paralelamente.

Según algunas fuentes, esa propuesta por Torres, a quien le queda un año de contrato en el Barça, es de 45 millones más 5 en variables. Una cifra lejana de la que ha pactado el PSG con el Milan para traspasar a Gonçalo Ramos, su exdelantero centro suplente, por 60 millones más 10 en variables.

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Ferran tiene que incorporarse a los entrenamientos de Hansi Flick este miércoles. Es el día para que el entrenador conozca oficialmente -si no lo sabe ya- el deseo del delantero de marcharse, aunque tambien sería el dia para que el Barça presentara al futbolista su propuesta para renovar el contrato, según se habían emplazado ambas partes por las comunicaciones que han intercambiado.