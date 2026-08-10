El Barça jugará contra el Montpellier en pleno eclipse: gafas para los espectadores y medidas de seguridad para las jugadoras

El miércoles 12 de agosto, cuando el verano empiece a despedirse lentamente y el sol se acerque al horizonte, el cielo ofrecerá uno de los grandes acontecimientos astronómicos de los últimos años. España será uno de los lugares privilegiados para contemplar el eclipse solar del 12 de agosto, el primero visible como total desde la Península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad atravesará el país de oeste a este, aunque no alcanzará Catalunya: en esta zona el eclipse será parcial, pero con un grado de ocultación muy elevado.

Y entre los muchos lugares desde los que se podrá observar habrá uno especialmente inesperado: el Estadi Johan Cruyff. A las 19.00 horas, el Barça Femení disputará ante el Montpellier su primer partido de pretemporada, precisamente el 12 de agosto. Cuando llegue el momento álgido del eclipse, el encuentro estará en su segunda mitad y el estadio se convertirá durante unos instantes en un singular punto de observación astronómica. El FC Barcelona ya ha anunciado que los aficionados que accedan al estadio recibirán gafas especiales para poder seguir el fenómeno de forma segura.

Desde Sant Joan Despí, donde está situado el Johan Cruyff, la Luna llegará a ocultar alrededor del 99% del disco solar. No será, por tanto, un eclipse total como el que podrá contemplarse en otras zonas del norte de España, pero sí lo suficientemente intenso como para provocar un notable descenso de la luz. El propio Instituto Geográfico Nacional explica que la totalidad del eclipse se producirá cerca de la puesta de sol y que la franja atravesará España desde Galicia hasta el este peninsular.

El 'show' debe continuar

El Barça ha decidido que el fútbol no se detendrá para contemplar el cielo. Las jugadoras seguirán disputando el encuentro y serán informadas de las precauciones necesarias para evitar mirar directamente al sol. La organización sí facilitará a los aficionados los medios adecuados para que puedan observar el eclipse sin tener que abandonar el partido. La propuesta del club busca, de esta manera, que ambos acontecimientos puedan convivir: el primer test del nuevo Barça Femení y uno de los fenómenos astronómicos más excepcionales que podrán observarse desde España en décadas.

El eclipse comenzará a percibirse mientras avance la tarde y alcanzará su momento máximo alrededor de la franja de las 20.30 horas en esta parte de la península. Será entonces cuando el Johan Cruyff, con el partido todavía en juego, pueda experimentar durante unos minutos un cambio extraordinario de luz. No habrá pausa en el marcador ni se interrumpirá el encuentro, pero durante ese tramo el público tendrá la posibilidad de levantar la mirada —siempre con protección adecuada— y asistir a un espectáculo que no volverá a repetirse en estas condiciones durante mucho tiempo.

El partido ante el Montpellier será además el primer paso del nuevo proyecto azulgrana. El equipo de Pere Romeu inició la preparación el 27 de julio y afronta una temporada marcada por importantes cambios en su plantilla. Alexia Putellas ha sido la principal ausencia en esta nueva temporada después de cerrar en mayo una etapa de 14 años en el club, mientras que paralelamente también se ha producido la salida de figuras como Salma Paralluelo, Mapi León y Ona Batlle. Al mismo tiempo, el Barça ha incorporado nuevas jugadoras como Kerolin Nicoli, el fichaje más mediático del verano azulgrana y la gran apuesta del club para reforzar el ataque de Pere Romeu y ha dado espacio a futbolistas jóvenes como Carla Julià, que tras debutar la pasada temporada ha renovado hasta 2030 y pasa a formar parte de la primera plantilla.

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El club también ha reforzado el equipo con la portera estadounidense Tyler McCamey, la neerlandesa Renee van Asten o Martina Fernández que se unirán a Ewa Pajor, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Vicky López o Sydney Schertenleib ya en las filas azulgrana. En paralelo, Marta Torrejón continuará una temporada más y Caroline Graham Hansen amplió su contrato hasta 2028. El partido contra el Montpellier servirá así para empezar a comprobar sobre el césped cómo se presenta un Barça que afronta una nueva etapa, aunque puede que en algún momento el protagonismo del césped lo robe el sol.