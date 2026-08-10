El Barça femenino se queda sin Kika Nazareth para el inicio de la temporada

El Barça sufre un contratiempo dos días antes de su primer partido de pretemporada ante el Montpellier en el Estadi Johan Cruyff (miércoles, a las 19:00). Kika Nazareth (23 años) estará unas cuatro semanas de baja por culpa de una lesión muscular en el muslo de su pierna izquierda, según el comunicado médico del club azulgrana.

Concretamente, la jugadora portuguesa presenta una lesión de la porción pubofemoral del aductor mayor de la pierna izquierda que la dejará fuera de los terrenos de juego durante un mes aproximadamente. Nazareth formó parte de la expedición que viajó a Andorra para el 'stage' de pretemporada de estos últimos días, aunque no participó en los últimos entrenamientos.

La baja de la atacante azulgrana supone un contratiempo para Pere Romeu, que pierde una de sus jugadoras más desequilibrantes. Además, con las salidas de futbolistas como Alexia y Salma, la joven portuguesa es una de las que contaba con la posibilidad de ganar más protagonismo.

Kika tenía como objetivo conseguir la regularidad que no pudo tener en sus dos primeros años en Barcelona debido a los problemas físicos que sufrió. Especialmente la grave lesión que le obligó a perderse la recta final de la temporada 2024-25.

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Por ahora, su paso al frente tendrá que esperar unas semanas y el objetivo primordial es recuperarse bien de esta lesión muscular para volver al césped en el mejor estado de forma posible.