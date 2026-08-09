Valdebebas se convierte en la cantera del fútbol inglés

El perfil del jugador española que aterriza en la Premier ha comenzado a cambiar. En temporadas anteriores se buscaban futbolistas que ya estuvieran adaptados al fútbol de ida y vuelta de las islas, defensores aguerridos preparados para la batalla como César Azpilicueta o Carlos Cuéllar, o porteros contrastados como David de Gea. A ellos se añadían estrellas en su momento álgido como Fernando Torres, que deslumbró en el Liverpool después de un importante desembolso al Atlético, o un David Silva que llegaba con galones en la selección. Pero pocas veces se apostaba por jugadores jóvenes de talento para tallar con paciencia y tiempo en un fútbol en el que el ritmo es frenético. Quizás Cesc Fábregas, al que Arsene Wenger modelo con mimo, fue el único jugador que se desarrolló en la Premier desde abajo.

Cambio de perfil de jugador

Esta temporada, sin embargo, son varios los jóvenes talentos que llegan a la Premier para tratar de romper el cascarón en el fútbol inglés y confirmar las buenas expectativas que generan. Futbolistas con gol como los delanteros Gonzalo García y Álvaro 'El Toro' Rodríguez. Ambos procedentes de la cantera del Real Madrid, exactamente igual que el campeón del mundo Víctor Muñoz. El extremo llega al Liverpool para darle a Iraola esa verticalidad que tanto gusta en Anfield. Un jugador joven, 23 años, con mucho desborde y descaro que quiere confirmar a orillas del Mersey que su inclusión en la selección este verano estaba más que justificada. Serán seis los campeones del mundo en la Premier, porque además de Muñoz estarán Raya, Mikel Merino y Martín Zubimendi en el Arsenal, Yeremi Pino en el Crystal Palace y Pedro Porro en el Tottenham.

Otro madridista llegado de Valdebebas es César Palacios, es una apuesta personal de Arbeloa, técnico también criado en la cantera blanca, para poner la pausa y la elaboración en el fútbol en el precioso Craven Cottage. Otros jóvenes como Nico González, el hijo del deportivista Fran, ya tiene peso específico en el Manchester City. Stefan Bajcetic no termina de hacerse con un hueco en el Liverpool, pero la llegada de Iraola puede ayudarle. El sevillista Juanlu ya es un jugador hecho que dará al Bournemouth consistencia y criterio atrás, como Óscar Mingueza, que llega al Crystal Palace para hacer profundo el carril y pisar mucha área.

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El santanderino Mateo Joseph vive una oportunidad esperada porque es hijo de padre inglés y sobrino del exfutbolista inglés Emile Heskey. Jorge Cuenca disputará su tercera temporada con el Fulham, mientras Pau Torres acometerá la cuarta como 'villano'. Otros menos conocidos por el gran público como el alicantino Malcom Dacosta, que llegó a Inglaterra con siete años y trata de hacer carrera. O el cartagenero Miguel Ángel Brau, que llegó el año pasado al Coventry City y logró el ascenso a la Premier con los 'elefantes'.