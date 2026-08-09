Sinner se suma a Alcaraz y renuncia a Cincinnati por lesión

El italiano Jannik Sinner renunció este domingo a competir en el Masters 1.000 de Cincinnati al arrastrar problemas de rodilla, informó el torneo este domingo. “Después de consultar con mis médicos y mi equipo, tengo que anunciar que debo retirarme del torneo Masters 1000 de Cincinnati", dijo Sinner.

“Me ha estado molestando la rodilla derecha y, aunque hemos estado trabajando intensamente con mi equipo médico, tengo que aceptar que todavía no estoy preparado para competir", prosiguió.

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“Estoy muy decepcionado por no poder jugar en Cincinnati y deseo a Bob (Moran) y a todo su equipo un gran torneo y mucho éxito. No veo la hora de volver el próximo año y ahora estoy concentrado en prepararme para el US Open", concluyó.