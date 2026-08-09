Riquelme debería llamar a Rodri y enmendarle la plana a Florentino

Soy yo, contra todos. Vale. Y, de todos ellos, yo soy el que menos sabe de fútbol, pero con mucha diferencia. Es decir, Joan Laporta, Rafa Yuste, Alejandro Echevarría, Enric Masip, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, Bojan Krkic, Hansi Flick, Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, Anas Laghrari, Juli Calafat, Santiago Solari y José Mourinho son la élite, deportiva y no tan deportiva, del FCBarcelona y del Real Madrid, dos potencias del fútbol mundial.

Pues bien, a 9 de agosto de 2026, a dos semanas (como mucho) de iniciar LaLiga, ni el Barça ni el Real Madrid han fichado los dos únicos futbolistas que necesitan para intentar, solo intentar, ganar la Champions, pues LaLiga se gana con una mano, con cuatro dedos, casi con tres. Ni los azulgranas han contratado a un delantero centro, a un goleador, al sustituto de Lewandowski, ni los blancos han fichado al sustituto de Kroos.

¿Aún están a tiempo de ficharlos?, puede, sí, pero ya es esperpéntico que Laporta y Pérez se dediquen a todo, menos a contratar las dos únicas piezas que necesitan. Todos los nombres que aparecen en el primer párrafo de este texto me dirán que el Barça ya tiene a su 9, Julián Álvarez, y que el Real Madrid intentó contratar a Rodri y se le escapó.

No, perdón, ninguna de las dos cosas son ciertas, lo diga cualquiera de los 13 sabios futbolísticos que aparecen en el inicio de esta reflexión o los 13 a la vez. Y no son ciertas, porque el Barça no fichará ¡jamás! a Julián Álvarez. Y lo sabe. El Atlético de Madrid, sus dirigentes y sus nuevos dueños estadounidenses harían el más estrepitoso de los ridículos si, después de todo lo que han vomitado sobre el Barça y la denuncia presentada ante la UEFA, le vendiesen a Julián Álvarez al ‘mès que un club’.

Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid. / EL PERIÓDICO

De forma y manera que las mentes privilegiadas azulgranas podrían quedarse colgados de la brocha si, después de hacer caja, abrirle la puerta y venderse a a Ferran Torres, el futbolista que bordó la segunda estrella en el escudo de España, no pueden fichar a Julián Álvarez y se ven obligados a jugar con un falso 9…sin Leo Messi, al que también despreciaron.

Y lo del Real Madrid con Rodri es doblemente mentira o, como poco, un embuste tan grande como la pretensión de fichar a Julián Álvarez por parte del Barça. ¿Por qué digo que el intento de fichar a Rodri por parte del Madrid es mentira?, sencillamente, porque, contrariamente a lo que dicen los voceros de la Casa Blanca, los periodistas regalados de la capital, el Real Madrid ha tenido un montón de años para fichar a Rodri y no lo ha fichado.

Ni FCBarcelona ni Real Madrid, a 9 de agosto, han realizado los dos únicos fichajes que necesitan para aspirar a ganar la Champions: el Barça sigue sin un 9 (el único que tiene se lo van a vender) y los blancos continúan sin un Kroos (se les escapó Rodri).

El Real Madrid se puso deprisa y corriendo a fichar a Rodri cuando comprobó, en el último Mundial, que estaba curado, sano y jugando el mismo fútbol portentoso que le valió el Balón de Oro. Pero Florentino, que nunca ha querido a Rodri porque el muchacho del Manchester City le dio el “sí” a Enrique Riquelme, opositor al ‘ser superior’, nunca, jamás, puso toda la carne en el asador para conquistar a Rodri. Y punto.

Rodri le dijo a Riquelme que quería ser blanco y el Real Madrid siguió pensando que podía ganar sin Rodri. De ahí que lleve dos ‘nadapletes’ consecutivos y, en este verano, esté fabricando su tercer ‘cerocerismo’ seguido.

Rodri y 'su' Copa del Mundo. / EPC

Porque pensar que vas a jugar a fútbol (y ganar a los grandes, pues al resto, los ganas con una mano) con un centro del campo formado por solo dos centrocampistas de esta colección (Bernardo Silva, Valverde, Güler, Camavinga, Tchouameni y Thiago Pitarch), es no tener ni idea de fútbol (bastante menos que yo), pese a apellidarte Pérez, Sánchez, Laghrari, Calafat, Solari o Mourinho. A no ser, que puede ser, que el fútbol que practique ‘Mou’ sobrevuele el centro del campo y sea un ‘patada a seguir’ de Courtois hacia los cuatro estiletes de arriba: Vinicius Jr., Mbappé, Bellenghiam y Diomandé.

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Es por ello que pienso que Rodri aún puede acabar vestido de blanco, porque alguien, no sé cuál, de las mentes privilegiadas que asesoran a ‘Flo’, le pedirán que se olvide de Riquelme y ponga el dinero que hay que poner para tapizar el Etihad Stadium de libras esterlinas y la casa de los Rodri de millones de euros. Igual hasta Riquelme puede echarle una mano al ‘ser superior’ y hacer una llamadita al metrónomo del campeón del mundo.