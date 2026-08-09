Raúl Fernández homenajea a la España del Mundial con un triunfo apoteósico

Tampoco hubo carrera el domingo, como no la había habido el sábado. Ayer, en la prueba al 'sprint', el español Jorge Martín, líder del Mundial con una Aprilia oficial, ganó, a lo grande, la prueba de solo 10 vueltas. Hoy, ante 43.085 espectadores, Raúl Fernández, con una Aprilia 'satélite', se ha paseado de forma escandalosa, arrolladora, en un gran premio de 20 vueltas, donde no tuvo rival. Cómo no, el muchacho que se ha hecho un casco especial para esta carrera reproduciendo las dos estrellas de la selección española de fútbol campeona del mundo y colocándose una fotografía de toda la selección en el cogote, ha homenajeado a los bicampeones mientras era escoltado en el podio por dos de sus compañeros de marca, 'Martinator' y Marco Bezzecchi.

Nadie, absolutamente nadie en el 'paddock' del Mundial de la categoría reina, entendía el motivo por el que el equipo dirigido por el italiano Davide Brivio ha tardado más de seis meses en renovar a Fernández, que, durante los dos últimos años (ganó en Australia, el pasado año, su primer gran premio de MotoGP), ha sido uno de los grandes rockeros de la parrilla grande. Raúl jamás perdió la esperanza y, en ningún momento, reclamó nada, seguro, sin duda, de que sus resultados acabarían provocando su renovación, como así ha sido.

La victoria de ayer al 'sprint' de Jorge Martín y el segundo puesto de hoy refuerza a 'Martinator' al frente del Mundial de MotoGP.

"Me siento muy feliz, mucho, sobre todo porque después del error que cometí ayer, en la prueba al 'sprint', ¡somos humanos, que quiere que le diga!, he podido sacar mi mejor versión y sacar lo mejor de mí desde que se ha apagado el semáforo y me he podido escapar", comentó Raúl Fernández, no dio opción a ningún rival, ni siquiera a sus compañeros de Aprilia que le han perseguido, inútilmente, a lo largo de las 20 vueltas del GP. "Me sentía bien, cómodo, veloz", señaló Fernández, que, ya en las cinco primeras vueltas, sacó un segundo a sus adversarios. Luego, cuando 'Matinator' apretó, Raúl sacó de nuevo todo su potencial y mantuvo la diferencia que, al final, fue de más de dos segundos. "Solo puedo decir que he disfrutado como un niño y esa es la mejor definición de este triunfo".

El equipo de Raúl Fernández mantea a su piloto tras ganar, hoy, en Silverstone. / MOTOGP

Resulta sorprendente que en un Silverstone soleado, caso único en la historia, de nuevo el 'poleman', en este caso Jorge Martín (Aprilia), no pudo ganar la carrera y lo más sorprendente aún es que, en los últimos 12 años, ha habido 12 vencedores diferentes y, desde luego, el de esta edición, Raúl Fernández, es el más sorprendente pues, repito, acaba de renovar tras muchas dudas por parte del equipo Trackhouse, que hoy celebraba la victoria como si hubiesen ganado el Mundial de EEUU, Canadá y México. Y, en realidad, lo habían ganado, sí. O, al menos, eso describía el casco de Raúl Fernández.

Por lo que hace referencia a la lucha por el título, 'Martinator', con su victoria de ayer y su segundo puesto de hoy, refuerza el liderato, superando a su compañero Marco Bezzecchi, héroe este fin de semana al puntuar tras sus dos operaciones, por 31 puntos; al japonés Ai Ogura, por 37 y a un desconocido Marc Márquez, que hoy ha vuelto a tener muchísimos problemas con el neumático trasero, que acabó séptimo y vuelve a estar lejos, a 40 puntos, a falta, eso sí, de 10 grandes premios, es decir, de 370 puntos en juego.

Marc Márquez, que llegó a Inglaterra a 18 puntos de 'Martinator', sale de Silverstone con destino a Aragón, uno de sus trazados favoritos, a 40 puntos del líder de MotoGP.

"Lo dije al llegar a Silverstone y ya sabéis que nunca miento. Como me ocurrió en Assen, sabía que Silverstone no es un circuito muy adecuado para nosotros ni tampoco para mi pilotaje", comentó 'Il Cannibale', que añadió: "He vuelto a tener problemas de tracción en la rueda trasera y he resistido todo lo que he podido. También dije que, fuese el que fuese el resultado de aquí y me temía algo así, el Mundial seguiría muy vivo para todos, esperemos arreglarlo en Motorland, Aragón, dentro de unas semanas".

Clasificación del GP: 1. Raúl Fernández (Aprilia), 39 minutos 45.930 segundos; 2. Jorge Martín (Aprilia), a 2.538 segundos; 3. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 3.393 segundos; 4. Àlex Márquez (Ducati), a 4.702 segundos y 7. Marc Márquez (Ducati), a 9.550 segundos.

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Mundial de MotoGP: 1. Jorge MARTÍN (España), 240 puntos; 2. Marco BEZZECCHI (Italia), 209; 3. Ai OGURA (Japón), 203; 4.Marc MÁRQUEZ (España), 200 y 5. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 199.