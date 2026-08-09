Futbol
Guardiola estuvo a punto de aceptar el cargo de seleccionador italiano, asegura Maldini
El ex director técnico de la 'Azzurra' explica que Guardiola estaba muy ilusionado con el proyecto italiano y que el dinero no fue un impedimento para su decisión final
Pep Guardiola estuvo a punto de aceptar ser seleccionador italiano, pero lo rechazó porque necesitaba descansar, explicó el ex director técnico de la 'Azzurra', Paolo Maldini, en una entrevista publicada este domingo en el diario Corriere della Sera.
Maldini, que dejó su puesto después del caso Andrea Pirlo, rechazado por sus vínculos con una sociedad de apuestas rusa, desveló que Guardiola, ex entrenador de Barcelona, Bayern de Múnich y Manchester City, "estaba muy tentado y estuvo a punto de aceptar"
Después de que Carlo Ancelotti también rechazó, porque Brasil había reafirmado su total confianza en él, explicó Maldini, se pensó en Guardiola porque "es el entrenador que mejor representa el juego técnico y ofensivo".
Un papel con alineaciones
"A través de unos amigos, había expresado la idea de entrenar a una selección nacional. Fuimos a visitarlo a Barcelona, almorzamos juntos y hablamos durante todo el día. Estaba muy tentado. Estuvo a punto de aceptar. Incluso empezó a escribir alineaciones en un papel", aseguró.
Desmintió que pidiera 20 millones de euros. "El dinero nunca ha sido un problema. Pep nos lo dijo claramente: dadme un euro menos de lo que ganaba el anterior entrenador y con eso me basta", explicó Maldini. Y explicó que al final no aceptó por cansancio". "Guardiola viene de diez años agotadores en la Premier League. Le operaron de la espalda. Quiere descansar. Pero fue una conversación muy seria. Analizamos las plantillas, desde la sub-17 en adelante".
Al final, el presidente de la Federación de Fútbol Italiana, Giovanni Malagó eligió a Roberto Mancini como seleccionador.
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