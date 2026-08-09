Flick avisa de que el Barça no estará tope hasta octubre: "Es una pretemporada atípica y extraña"

Hasta después del primer parón de selecciones no estará a tope el Barça. Calendario en mano, hasta la octava jornada, en la visita del Getafe al Camp Nou el 11 de octubre. Esas son las previsiones, no se sabe si optimistas o pesimistas, que comparte Hansi Flick en la singular pretemporada que toca gestionar este verano.

Para entonces, el Barça habrá atendido siete jornadas de Liga y, afortunadamente, una de Champions. La singularidad de esta campaña estriba en que el parón de selecciones, que antes duraba diez días y se ubicaba a principios de septiembre, durará esta vez dos semanas y media: desde el lunes 21 de septiembre hasta el miércoles 7 de octubre. Luego habrá uno en noviembre y otro en marzo, con la extensión habitual. Hasta entonces, el Barça se habrá enfrentado, por este orden, a Elche, Athletic, Rayo, Valencia, Levante, Racing y Sevilla. El primer rival de la Champions se conocerá en el sorteo del 27 de agosto.

Karim Adeyemi esquiva la entrada de Enzo Ebosse en el Udinese-Barça del sábado. / Dani Barbeito / SPO

Araujo se va y debuta Ter Stegen

"La pretemporada es atípica y extraña. Hasta después del parón internacional no estaremos al 100%", comentó Flick, disculpando la tibia actuación del Barça en el doble y breve duelo frente al Nottingham Forest y el Udinese. Al entrenador azulgrana le faltan más de diez jugadores. Al regreso de Italia, recibió la agradable sorpresa este domingo del retorno anticipado de Joan y Eric Garcia y Anthony Gordon. Gavi reapareció hace tres días. Ya no estaba Ronald Araujo, que voló hacia Liverpool para enrolarse en el club inglés, cedido hasta final de temporada.

"Ronald es un gran jugador y una gran persona, pero en la vida y en el fútbol las cosas cambian y hay que aceptarlo", comentó Flick, quien lamentaba no haber podido "incluirlo como quería" en la dinámica del juego. El técnico echará de menos "la fuerza y la velocidad" del central uruguayo.

Ronald Araujo y Héctor Fort, en un entrenamiento en St. George's Park, Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

“Es una pena; en el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo”, añadió, aludiendo a las lesiones que le apartaron de equipo y la voluntad de Araujo de iniciar una nueva etapa en un club donde tendrá más opciones de ser titular. Como titular fue Marc-André ter Stegen, que debutó con el Ajax en la primera jornada de la Eredivisie. El portero mantuvo la puerta a cero en el triunfo de su nuevo equipo sobre el Zwolle (0-2).

A Flick le supo mal perder a Araujo, como le sabía mal haber enseñado la puerta de salida a Marc Casadó y Roony Bardghji. A los dos les avanzó a final de temporada que tendrían pocos minutos en la actual; sin embargo, han seguido en la plantilla. El sábado ya no viajaron a Udine y vieron claro que el consejo de Flick venía ser una orden para que se buscaran equipo. "La situación de Casadó y Roony no es fácil para mí, pero hay que tomar decisiones", explicó el entrenador, que se sentía impelido a hacer cambios en la plantilla también porque "hay muchos jóvenes y hay que hacerles espacio".

Raphinha celebra el gol de penalti marcado al Nottingham Forest en el torneo Friuli Venezia Giulia Cup de pretemporada. / Dani Barbeito / SPO

Los jóvenes han permitido al Barça atender a los amistosos ante las numerosas ausencias de la extraña pretemporada, ya que la incorporación de los futbolistas está siendo gradual. Este sábado debutaron Fermín y Raphinha, "el jugador más importante para mí porque da dinamismo y velocidad y es lo que necesitamos".

El martes volverá Koundé y el miércoles se espera a los españoles que faltan, a no ser que anticipen su regreso. Entre ellos está Ferran Torres. "Respeto las vacaciones de los jugadores y no tengo información", respondió sobre el delantero valenciano, que presuntamente ya le ha avisado de que no desea seguir en el Barça sino ir al París Saint Germain.