La FIFA responde a los críticos de Infantino y defiende su marco legal: "No permitiremos que nada nos aparte de nuestro objetivo"

La FIFA salió al paso de sectores críticos como la UEFA y en defensa de Gianni Infantino con un comunicado que advierte que no permitirá ningún movimiento externo o extralegal para modificar la presidencia del organismo por fuera de los mecanismos establecidos en sus estatutos.

La firme defensa se da en medio de la presión que afronta el directivo suizo-italiano de 56 años rumbo a las elecciones presidenciales programadas en 2027.

A través de un comunicado atribuido a su portavoz, la FIFA aseguró que hay un "esfuerzo concertado y continuo" para debilitar a Infantino.

Subraya que fue elegido de manera democrática el 26 de febrero de 2016 por las 211 Asociaciones miembro y enfatiza que continúa ejerciendo el mandato para el que fue elegido.

Tensión con las confederaciones

"La FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del Presidente de la FIFA que sea inconsistente con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido", destaca el comunicado.

La tensión entre Infantino y algunas confederaciones ha escalado en los últimos días al divulgarse detalles de un proceso de la FIFA para privatizar una parte de la gestión de los mundiales.

La entidad rectora del fútbol anunció su propuesta para vender el 20% de FIFA Forward Enterprise (FFE), nueva filial que se planteaba para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como la Copa del Mundo.

La UEFA, al frente de la oposición

El rechazo encabezado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y otros sectores ha aumentado de tal forma que se ha cuestionado la gestión y la continuidad del presidente, pese a la renuncia expresada por Infantino para continuar con el proyecto que abría la puerta a la inversión privada en algunos derechos comerciales de la FIFA.

La confederación europea ha expresado que perdió la confianza en el directivo y exige garantías de que iniciativas como FFE no vuelvan a plantearse.

Apoyo sudamericano

Por contra, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se ha pronunciado en defensa de los procesos establecidos por la FIFA y gestión del actual presidente, en tanto que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ya le expresó respaldo a su candidatura para las elecciones de 2027.

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"La responsabilidad de la FIFA es para con sus 211 asociaciones miembro y con el fútbol de todo el mundo. No permitiremos que nada nos distraiga ni nos aparte de nuestro objetivo de fortalecer la organización, ofrecer resultados a nuestras asociaciones miembro y continuar la labor de hacer que el fútbol sea verdaderamente global", subraya el comunicado.