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Muere Jorge Messi: todas las reacciones y condolencias a la familia de Leo, en directo

Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi

Messi, junto a su padre Jorge

Messi, junto a su padre Jorge / EP

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Daniela Cabeza

Daniela Cabeza

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Jorge Messi, padre de Leo Messi, ha fallecido este viernes a los 68 años en un hospital de Rosario (Argentina), según ha avanzado Infobae. El empresario y representante del futbolista padecía una larga enfermedad.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora las reacciones y condolencias a la familia del futbolista.

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