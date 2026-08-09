Muere Jorge Messi: todas las reacciones y condolencias a la familia de Leo, en directo

Jorge Messi, padre de Leo Messi, ha fallecido este viernes a los 68 años en un hospital de Rosario (Argentina), según ha avanzado Infobae. El empresario y representante del futbolista padecía una larga enfermedad.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora las reacciones y condolencias a la familia del futbolista.

Leo Messi llega a Argentina Lionel Messi ha llegado este sábado a Argentina para despedirse de su padre Jorge Messi, quien falleció ese mismo día, dejando a la estrella mundial huérfana de un hombre que fue tanto su agente en los negocios como su incondicional apoyo desde los años difíciles de su adolescencia en Barcelona. En un avión privado procedente de Estados Unidos, la estrella argentina llegó con su pareja Antonella Roccuzzo y sus hijos, la mayoría vestidos de negro

El Inter Miami apoya a Leo Messi tras el fallecimiento de su padre El Inter Miami apoyó este sábado a su capitán Leo Messi por el fallecimiento de su padre, Jorge, a los 68 años. "Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi", escribió el Inter Miami en su cuenta de X. El club de Florida disputa este mismo sábado un partido de la Leagues Cup contra el Monterrey mexicano, una cita en la que, a falta de confirmación oficial, Messi no estará presente.

Homenaje al padre de Messi en el futbol argentino La AFA ha decretado un minuto de silencio en todos los partidos del país en memoria de Jorge Messi. Además, jugadores, árbitros y cuerpos técnicos lucirán un brazalete negro, mientras que las banderas de la AFA permanecerán a media asta hasta el 14 de agosto.

El PSG expresa sus condolencias El París Saint-Germain, otro de los clubes que contó con Messi en su plantilla, expresó también sus condolencias en redes . "El París Saint-Germain, su Presidente y todo el Club extienden sus más sentidas condolencias a Leo Messi tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El Club ofrece su pleno apoyo a Leo, su familia y sus seres queridos en este difícil momento", expresó el equipo francés.

Rafa Nadal manda su apoyo a Leo Messi "No puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles", escribió el tenista en X. Querido Leo,



No puedo imaginar el dolor por el que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencias a ti y a toda tu familia en estos momentos tan difíciles.



Descanse en paz, Jorge. 🙏🏻 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 8, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Rafa Nadal expresa su apoyo y condolencias a Leo tras la pérdida de Jorge.

La Liga Profesional de Fútbol argentino escribió también su adiós al padre de Messi a través de redes sociales: "En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!".

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino despide a Jorge Messi El presidente de la AFA, Chiqui Tapia, compartió en sus redes sociales una carta para despedir a Jorge Messi. "Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás", escribió. Tapia aseguró que "Jorge hizo todo bien" al describir que "estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta". "Tu legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y, sobre todo, en el corazón de tu familia", concluyó.

La Selección Argentina envía fuerzas a Leo Messi "Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo", se pronunció la Selección Argentina a través de redes. Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo. pic.twitter.com/k7TUlPkGTM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 8, 2026 Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Tweet de la Selección Argentina apoyando a Leo Messi y su familia.

River Plate lamenta la muerte de Jorge Messi El equipo argentino River Plate se ha unido también a los mensajes de apoyo a la familia Messi. "Ante la triste noticia del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, River acompaña con afecto al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia en este difícil momento", ha dicho el club en redes sociales.