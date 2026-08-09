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Baloncesto

Fallece Don Nelson, quíntuple campeón NBA, a los 86 años

Como jugador ganó cinco anillos con los Boston Celtics entre 1965 y 1976 en una carrera que también incluyó etapas en los Chicago Zephyrs y Los Ángeles Lakers.

Como técnico tuvo una amplia trayectoria con 31 temporadas al frente de varios conjuntos.

Don Nelson, en su etapa como entrenador de la NBA.

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Don Nelson, quíntuple campeón de la NBA y ganador de 1.335 partidos como entrenador, falleció este domingo a los 86 años, informó su familia en una nota.

Nelson ganó cinco anillos con los Boston Celtics entre 1965 y 1976, en una carrera de 14 temporadas que también incluyó etapas en los Chicago Zephyrs y Los Ángeles Lakers.

Ya como técnico, dirigió a Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks durante 31 campañas.

Solo por detrás de Popovich

Cerró su trayectoria con un balance de 1.335 victorias en el banquillo, por 1.063 derrotas, una marca que solo mejoró Gregg Popovich, con 1.390.

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Fue elegido tres veces como mejor entrenador del año en la NBA y es parte del Salón de la Fama desde 2012.

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