The Telegraph afirma que la UEFA pagó a una supuesta amante de Infantino y este lo niega

La UEFA habría pagado una suma de dinero a una supuesta amante de Gianni Infantino cuando este era el secretario general del organismo rector del fútbol europeo, según revela este sábado el diario británico The Telegraph, en una información que el ahora presidente de la FIFA considera "categóricamente falsas".

De acuerdo con el citado medio, Infantino habría ascendido a un puesto directivo durante su tiempo en el cargo europeo -del 2000 al 2016- a esta mujer, una empleada subalterna, mientras mantenía una relación con ella y se aseguró de que recibiese una indemnización cuando abandonó la organización.

Un pago de "al menos seis cifras"

Fuentes citadas por The Telegraph indicaron que el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, confrontó a Infantino en su momento por este presunto romance y se acordó su renuncia a cambio de un pago de "al menos seis cifras", además de la matrícula en un máster en administración de empresas (MBA) con un coste de 45.000 libras anuales (52.519 euros) como parte del acuerdo.

Este viernes por la noche, cuando se adelantó la noticia en digital, un portavoz de la UEFA confirmó el pago a la mujer -de quien no ha trascendido su identidad-: "Estamos al tanto de las acusaciones y podemos confirmar que se realizó un pago por despido a la persona en cuestión, junto con el pago de las tasas de un MBA en una escuela de negocios local".

De acuerdo con la UEFA, la indemnización se ajustó al reglamento vigente para el personal que abandonaba la empresa en aquel momento y, desde 2016, las normativas "se han endurecido" para los empleados de cualquier nivel, para adaptarla a las exigencias de "una organización moderna y de gran prestigio".

Según The Telegraph, la supuesta amante ocupaba en un puesto administrativo cuando comenzó su relación con Infantino, pero recibió un rápido ascenso a un cargo directivo, con un aumento salarial del 30 % y un sueldo anual de unos 160.000 francos suizos (171.315 euros).

Infantino, que ahora afronta una crisis interna en la FIFA tras su fallido plan de vender acciones de la Copa del Mundo a inversores privados, ha negado "rotundamente" estas acusaciones y las clasificó -a través de un portavoz- de "categóricamente falsas".

"Cualquier insinuación de conducta inapropiada o violación de estatutos o reglamentos es difamatoria", dijo un portavoz de la FIFA, que incidió en que nunca ha habido quejas de los empleados sobre el comportamiento de su actual presidente.

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Infantino está casado desde 2001 con la libanesa Leena Al Ashqar y tiene cuatro hijas.